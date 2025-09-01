“Simplemente” y “Bata” son los campeones de la Máster Cup Hockey – Copa Casa Cuna 2025

Los equipos “Simplemente” y “Bata” se consagraron campeones de la primera edición de la Máster Cup Hockey – Copa Casa Cuna 2025, un torneo benéfico que se disputó en San Juan y que reunió a figuras históricas de la disciplina. El certamen se llevó a cabo del 28 al 31 de agosto en el estadio Aldo Cantoni y en el club Hispano, con una destacada convocatoria de público y la participación de equipos locales, nacionales e internacionales.

La competencia incluyó dos categorías, +35 y +50, y contó con la presencia de 18 equipos provenientes de distintas provincias argentinas y de Chile, entre ellos el club Bata, que logró quedarse con el título en su división. En la categoría +35, el triunfo fue para el conjunto sanjuanino Simplemente, que logró imponerse en una final muy disputada. El evento también tuvo entre sus protagonistas a figuras reconocidas del hockey sobre patines como Sebastián Molina, Carlos López y Juan “Chupa” Oviedo.

La iniciativa fue organizada por Josi García con un fuerte espíritu solidario, ya que toda la recaudación fue destinada a la Asociación Casa Cuna, institución que trabaja en el cuidado y la contención de niños en situación de vulnerabilidad. Las entradas tuvieron un valor accesible, con un costo de $2.000 para las primeras jornadas y $3.000 para el fin de semana, mientras que los menores de 10 años ingresaron sin cargo.

De esta manera, la Máster Cup combinó deporte, espectáculo y solidaridad en un mismo evento, dejando un balance positivo tanto en lo deportivo como en lo social. La apuesta del Gobierno de San Juan y las instituciones involucradas apunta a consolidar este torneo como una cita anual, que no solo celebra la pasión por el hockey sobre patines, sino que también fortalece la ayuda a una causa tan importante como la de Casa Cuna.