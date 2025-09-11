La gran cita del turf sanjuanino tuvo dueño en la tarde de este jueves. “Solicitadísimo” se llevó todos los aplausos al imponerse de punta a punta en el Clásico Domingo Faustino Sarmiento, la competencia más esperada de la temporada en el Jockey Club de San Juan.

El zaino, perteneciente al stud El Resongón y montado por el experimentado jockey Juan Carlos Noriega, se consagró en los 2.200 metros con una actuación impecable que lo colocó en lo más alto del turf cuyano. “Es el clásico más importante que tiene San Juan y lo disfruto muchísimo. Es un gran placer estar en esta carrera, con gente tan hermosa. El caballo anduvo muy bien, por suerte”, expresó el jinete tras la consagración.

En la definición, el segundo lugar quedó en manos de “Endo Verde”, también representante del stud El Resongón, mientras que el tercer puesto fue para “Señor Importante”, del reconocido stud La Nona, que volvió a figurar en el podio, tal como lo hizo el año pasado con Pay The Man.

La jornada deportiva fue una verdadera fiesta: miles de fanáticos colmaron el hipódromo para vivir las 15 competencias que incluyeron a más de 70 caballos de toda la provincia. Además de las carreras, hubo feria, propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo, lo que transformó al Jockey Club en un gran punto de encuentro para familias, apostadores y amantes de la tradición hípica.