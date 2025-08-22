“Tranquila y organizada”, así se vivió la previa de River vs Libertad

En medio de la conmoción que dejaron los enfrentamientos entre los hinchas de Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana, los ojos quedaron puestos en el encuentro entre River y Libertad por Copa Libertadores. El corresponsal de Canal 13 en Buenos Aires estuvo en las inmediaciones del estadio Monumental y contó que la previa de los hinchas millonarios fue “tranquila y organizada”, debido al operativo de seguridad.

"River es River, River es familia. Esto es River. Hay gente que no sabe de esto porque es de Boca y hoy en día no está jugando nada y la está viendo por tv y nosotros estamos en la América y vamos para adelante", expresó un hincha del Millonario al móvil de Canal 13.

El conjunto que dirige Marcelo Gallardo y el equipo paraguayo se enfrentarían por la vuelta de los octavos de final del certamen continental. En la ida, no hubo goles, por lo que este partido sería vital para la suerte de ambos en la copa.

Ante la importancia de este encuentro, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, a través del Comité de Seguridad en el Fútbol, organizó un operativo de seguridad que contará con más de 1000 efectivos policiales además de Agentes de Tránsito, Agentes de Prevención, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Inspectores de Espacio Público y Cadetes policiales más 650 personas de seguridad privada.

En cuanto a los casi 1.000 hinchas paraguayos, fueron ubicados en un sector de la Centenario Alta. Las puertas del estadio abrieron a partir de las 18.30 horas y se implementó el programa Tribuna Segura para identificar a personas con derecho de admisión.

Además, quienes figuren en el registro judicial de la Ciudad como deudores alimentarios morosos no podrán ingresar al Estadio Monumental. Esta medida es impulsada por los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Ciudad.

La parcialidad visitante utilizó el acceso de la calle Padre Neuman para el ingreso al sector de la tribuna Centenario Alta.

⁠⁠Los simpatizantes que asistieron al encuentro debieron pasar por tres anillos de filtro, en los que se revisarán todas las entradas para verificar su autenticidad donde también habrá un doble cacheo para los simpatizantes y un lector de códigos QR de las entradas.