El programa "Tribuna Segura", una iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, podría dejar de ser exclusivo del fútbol para extenderse a otros deportes en la provincia. Así lo confirmó Pablo Tabachnik, Secretario de Deportes de San Juan, en una entrevista con el móvil de Canal 13.

El programa, en conjunto con la Secretaría de Seguridad provincial, busca prevenir hechos de violencia y mejorar el control de acceso a los estadios a través de herramientas tecnológicas. Tabachnik sostuvo que, si bien "Tribuna Segura" está pensado para el fútbol, la intención es evaluar su aplicación en otras disciplinas. "Acá en San Juan tenemos deportes tradicionales como el ciclismo, el hockey sobre patines, el vóley", señaló, dejando abierta la posibilidad de que se implemente allí si fuera necesario.

El regreso de las familias al deporte

El funcionario destacó la importancia de estas medidas para "recuperar ese espacio, el de un evento deportivo de carácter familiar". Según Tabachnik, solo de esta manera se podrá aprovechar "todo lo positivo que tiene el deporte".

Respecto al regreso de los hinchas visitantes en el fútbol sanjuanino, una posibilidad que ha generado debate, el Secretario de Deportes se mostró a favor de la apertura, siempre y cuando se garantice la seguridad. "A todos los que nos gustan los deportes queremos que todos los eventos deportivos trascurran en libertad y sepamos aprovechar las virtudes deportivas", afirmó, subrayando el deseo de promover un ambiente de respeto y disfrute en todas las competencias.