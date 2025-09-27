¡Vuelve el rugido!: “El Zonda” quedó listo para el regreso tras 6 años

Después de seis años de silencio, el legendario Autódromo Eduardo Copello, más conocido como “El Zonda” ha finalizado un exhaustivo plan de modernización y está preparado para recibir nuevamente las grandes categorías del automovilismo. La primera será el TC 2000, el fin de semana del 11 y 12 de octubre, por lo que Canal 13 recorrió cada uno de los puntos del mítico circuito, mostrando de esta manera, como quedó tras la remodelación.

La inactividad, provocada por el deterioro y la necesidad de actualización en materia de seguridad, llegó a su fin gracias a una serie de obras claves encaradas por el Gobierno de San Juan, que lo devuelven a los estándares requeridos para la habilitación nacional.

La intervención más crítica y fundamental para la reapertura fue la construcción de un nuevo muro de contención en el borde exterior de la recta opuesta, desde la curva Juan María Traverso hasta el puente. Este sector, identificado como prioritario por las autoridades nacionales, ahora cuenta con una barrera moderna y robusta, asegurando las condiciones mínimas de protección y permitiendo que el circuito recupere su funcionalidad deportiva oficial.

Además de esta obra estructural, el plan incluyó una renovación integral de la infraestructura. Los espacios de trabajo vitales como las cabinas de transmisión, la sala de cronometraje y la icónica torre de control, conocida como "El Hongo", fueron reacondicionados con pintura, reparaciones eléctricas y mejoras para garantizar su operatividad.

El sector de boxes no se quedó atrás: los baños fueron totalmente reconstruidos, con nuevos cerámicos, grifería y sanitarios modernos. Sumado a esto, se mejoró la iluminación y se aplicó pintura fresca en varias áreas, elevando el nivel de servicio para equipos y el público.

La seguridad del espectador y de los pilotos fue un eje central. En el cerro, se realizaron trabajos de perfilado con maquinaria pesada para nivelar las zonas de tránsito y minimizar riesgos. Se procedió también al reemplazo de los muñecos de goma absorbentes de impacto, que ya habían caducado por la exposición al tiempo. Por último, la tribuna a la salida del puente, antes sensible a robos, fue completamente transformada en una estructura tubular, reforzada y pintada, buscando devolver la confianza a los aficionados que históricamente colmaron las gradas de “El Zonda”.