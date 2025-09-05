20 años lo fueron todo: Messi jugó su último partido por los puntos en el país

Con el pitido final del árbitro Piero Maza Gómez, el Monumental vio este jueves, la última función de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericana en el país.

Con la Albiceleste hace rato clasificada al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el resultado pasó a un segundo plano para todos los presentes. Todo el protagonismo del encuentro que La Scaloneta disputó con Venezuela, se lo llevó el capitán argentino, que este 4 de septiembre comenzó a recorrer el último tramo de su historia con la celeste y blanca con la que lleva 20 años de amor. Una historia en donde no faltaron las duras derrotas, pero que las estrellas conseguidas, fueron el sueño cumplido de ese niño que comenzó a jugar a la pelota en Rosario y llenó de fútbol los ojos y el corazón de todos los amantes de este deporte. Por su puesto, que esa historia, que todavía el hombre leyenda está escribiendo tiene como pináculo el haber levantado la Copa del Mundo.

Las primeras postales de Messi con la albiceleste se dieron en un improvisado partido amistoso que Julio Grondona armó de la noche a la mañana por encargo explícito de José Néstor Pekermán. El presidente de la AFA arregló un encuentro en el Diego Armando Maradona, casa de Argentinos Juniors, entre la Sub 20 de Argentina con su par de Paraguay. La abultada goleada por 8-0 contó con un gol del joven Lionel de 17 años y logró el objetivo: blindarlo ante el interés de la Selección de España.

Luego de esa goleada en La Paternal, el astro rosarino comenzó a formar parte del plantel que disputó el Sudamericano clasificatorio al Mundial Sub 20 en Países Bajos, comenzando a deslumbrar a sus compañeros. Ya en la cita mundialista juvenil se llevó todos los elogios y premios. Fue la figura de esa Albiceleste campeona, además del goleador y el mejor jugador del torneo.

El primer sinsabor llegó en su debut con la camiseta de la Mayor. El 17 de agosto de 2005 debutó contra Hungría, pero su pasó por el verde césped fue breve, ya que se fue expulsado a los pocos minutos de ingresar, por una falta que solo merecía una amarilla.

El 3 de septiembre del 2005, por las Eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006, llegaría su debut oficial con la selección mayor. Con 18 años, Messi entró a los 80 minutos del duelo con Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. El estreno de local fue el 9 de octubre de ese mismo año, cuando en el Monumental fue titular frente a Perú en un equipo lleno de figuras, entre ellas Juan Román Riquelme.

El primer mundial de Lionel lo disputó con 18 años. En Alemania 2006, el rosarino, que comenzaba a dar sus primeros pasos en el Barcelona, se estrenó en la goleada 6-0 a Serbia y Montenegro. Brindó una asistencia y marcó un gol.

En 2007 se estrenó por Copa América. El certamen internacional se disputó en Venezuela y la Selección se quedó en las puertas de la consagración, ya que perdió la final por 4-0 con Brasil. El gol más recordado de la Albiceleste en este campeonato lo marcó Messi frente a México. La vaselina del joven delantero se metió de lleno en el arco y besó la red dando origen a una frase icónica de Alfio “Coco” Basile, que por ese entonces dirigía a la Selección. “Tenes que cerrar el estadio, los genios hacen eso”

El nacido futbolísticamente en Newell’s disputó los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Junto a Juan Román Riquelme, Ángel Di María y Javier Mascherano consiguieron la presea dorada, para mantener el primer puesto, que en 2004 la Sub 23 de aquél entonces consiguió en los Juegos Olímpicos de Grecia.

Con Maradona con el buzo de DT, Messi estrenó la 10 en el Mundial de Sudáfrica 2010. En esta cita mundialista, el astro rosarino no consiguió marcar, aunque tuvo grandes momentos. Fue la tercera dura derrota que sufrió Lionel con la celeste blanca.

En 2011, la Copa América se disputó en Argentina. Messi alternó buenos y malos partidos y no consiguió llevar a la Selección a la final. Los dirigidos por Sergio “Checho” Batista cayeron por penales frente a Uruguay y por primera vez fue silbado en el Monumental.

Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Brasil 2014, contaron con un Lionel más aceitado en la elite mundial del fútbol, más maduro y, por lo tanto, más decisivo dentro de la cancha. Alejandro Sabella fue el primer técnico que sacó una gran versión del 10 argentino. En esta competencia se estrenó como capitán. De la mano de Mascherano, quien ejercía un papel fundamental en el liderazgo de ese grupo, hicieron crecer a esa Selección que se clasificó sin problemas a la cita mundialista. Llegó la primera de las etapas goleadores de Messi con la celeste y blanca.

El mundial Brasil 2014 será siempre una herida para Lio. La Selección llegó a la final en tierras cariocas con grandes actuaciones suyas, de Mascherano y Sergio “Chiquito” Romero, pero en el partido decisivo cayó por 1-0 frente a Alemania. Un disparo del” 10” que casi besó el palo derecho de Never, arquero alemán, pudo haber cambiado la historia.

A pesar del segundo puesto en la cita mundialista, en Argentina el plantel fue recibido con gran orgullo por miles de hinchas argentinos. Messi, sus compañeros y el cuerpo técnico visitaron Casa Rosada, donde mantuvieron un breve encuentro con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La Copa América 2015 disputada en Chile fue una caída dura. La Albiceleste que conducía Gerardo “Tata” Martino, quien había dirigido a Lio en el Barcelona hacía poco, cayó por penales de la mano de la generación dorada chilena comandada por Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

El tercer duro golpe en la Selección para Messi, llegó en la Copa América de Estados Unidos 2016. El mejor jugador del mundo, tal cual lo había demostrado en el mundial y la anterior copa América, demostró que era distinto y que podía llevar a Argentina a jugar todos los partidos. Sin embargo, nuevamente fue derrota desde los doce pasos con Chile.

La medalla de plata en esta Copa América provocó una noticia que sacudió al mundo del fútbol mundial y golpeó fuerte a miles de argentinos. Post final perdida con Chile, por segundo año consecutivo, Lio, en rueda de prensa comunicó su renuncia a la Selección.

Meses más tarde, luego de unos encuentros amistosos y un complicado comienzo de Eliminatorias Sudamericanas, el “10” fue convencido por Edgardo “Patón” Bauza de volver a vestir la celeste y blanca.

Las Eliminatorias para Rusia 2018 fueron caóticas. Bauza no le encontró la vuelta y los malos resultados apuraron su renuncia. El combinado nacional quedó complicado en su objetivo de clasificarse a la cita mundialista, y la llegada al banco de suplentes de Jorge Sampaoli no despejó ese clima, pero un Lionel encendido y líder futbolístico logró (marcó 3 goles), comandó la celebrada victoria argentina frente a Ecuador que permitió la clasificación.

Russia 2018 fue el pináculo de desaprobación de miles de argentinos a esta generación. En ese mundial, el periodismo deportivo le pegó fuertemente y a traición a Messi y el resto del plantel. Sampaoli no supo cómo llevar el timón en la tormenta, y hubo un doble comando en la dirección técnica con Javier Mascherano. La derrota por 4-3 con Francia en octavos maquilló un poco lo mal que jugó esa selección. Fue final de ciclo para muchos.

Messi decidió tomarse un tiempo sin Selección y la reconstrucción de la Albiceleste la encaró un joven técnico Lionel Scaloni, que junto con su amigo Pablo Aimar se hicieron cargo, primero de la Sub 20 y luego de la Mayor.

El recambio llegó con apellidos como Paredes, Palacios, De Paul, Lo Celso y Martínez, que comenzaba su etapa como nueve del Inter. El “10” se sumó a este grupo y sumó varias buenas actuaciones. Comenzó a forjarse un equipo que luego llenaría de alegría a millones de argentinos.

Si bien la Copa América 2019 disputada en Brasil no terminó con el título, esa selección liderada por Scaloni en el banco y Messi en la cancha y en el vestuario, consiguió ganarse el corazón de una porción del pueblo futbolero argentino, ya que mostró momentos de buen equipo.

El 2021 fue el año de la consagración para Messi con la Selección. Con victorias importantes en las Eliminatorias clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, como el 2-1 frente a Bolivia en La Paz, Argentina encaró su aventura en Brasil. Messi fue más líder que nunca y el grupo de chicos que creció admirándolo y teniéndolo como ídolo, jugó por él. La final contra el clásico rival fue victoria con un recordado gol de Di María, que también consiguió torcer la historia con la Albiceleste y se ganó el amor de millones de hinchas.

Meses más tarde de la obtención de la Copa América, llegó el turno de disputar la Finalísima frente a Italia. La Selección fue una orquesta y venció claramente al combinado europeo por 3-0 con otro gol de Di María, uno de Lautaro Martínez y otro de Dybala.

El sueño que forjó el pequeño Lionel en los potreros de rosario y en las inferiores de Newell’s, se cumplió. Más bien, él lo cumplió con grandes actuaciones y un liderazgo aceitado. Argentina logró la tercera estrella al vencer a Francia por 4-2 en una final que marcó la historia de los mundiales y que se definió por penales, teniendo a Emiliano “Dibu” Martínez como figura.

La Selección Argentina se coronó campeona del Mundial Qatar 2022. Messi y sus compañeros desataron una locura en todas partes del país. En Buenos Aires fueron 4 millones los que recibieron y festejaron con el plantel y el cuerpo técnico campeón, en postales que quedaron en la retina y el corazón de todo futbolero argentino.

La siguiente estrella conseguida por La Scaloneta fue la Copa América disputada en Estados Unidos 2024. Messi mezcló regulares con buenas actuaciones, pero sus compañeros sacaron varios partidos adelante. A muchos argentinos se les partió el corazón cuando vieron llorar al “10” en el banco tras salir por lesión. Con su tobillo hinchado, como Diego en Italia 1990, Messi festejó el gol de Lautaro Martínez para que la Albiceleste venza a Colombia y se corone bicampeona.

La etapa de triunfos y alegrías de Messi en la Selección llegaron en sus últimos años con la Albiceleste. Lionel se perdió varios partidos de Eliminatorias para el Mundial de 2026, pero La Scaloneta supo cómo afrontarlos con un juego más que aceitado. Así llegaron triunfos importantes e históricos como contra Brasil de visitante, con Uruguay también de visitante (alto vuelo futbolístico) y, sin dudas, el punto más alto de los dirigidos por Scaloni en este certamen fue la goleada por 4-0 en el Monumental a la Verdeamarela, que además significó la clasificación a la cita mundialista.

Este jueves, Messi jugó su último partido por los puntos en Argentina y la emoción de miles de hinchas en el Monumental y de millones en sus casas, bares u otras partes, fue conmovedora y denotó el amor que Lionel supo ganarse con sus goles, asistencias y jugadas, pero más que nada con su perseverancia y resiliencia en 20 años de carrera con la celeste y blanca.