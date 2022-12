Gimnasia artística, la disciplina en la que se destacan tres sanjuaninos

Nahuel Martínez, Bernardo Videla y Mariano Cornejo representaron a nuestra provincia en el Torneo Nacional Federativo 2022. Ellos integraron la selección argentina y participaron en la categoría elite, el máximo nivel dentro de esta disciplina. La competencia se desarrolló en el estadio Municipal de Cipolletti, lugar donde estuvieron los mejores exponentes del país en este deporte.

Fueron catorce las delegaciones que tomaron parte del evento, con una convocatoria de 300 gimnastas entre todas las categorías, desde los 6 años hasta los mayores. La organización estuvo a cargo de la Federación Rionegrina de Gimnasia y la fiscalización por parte de la Confederación Argentina de Gimnasia. Los gimnastas realizaron entrenamiento libre desde el miércoles 16, previo a la ceremonia inaugural, donde se presentaron todos los equipos.

El jueves 17 comenzó la competencia con la categoría infantil en primer turno, luego los cadetes y se cerró la jornada con los juveniles/junior. El viernes, en la segunda jornada de competencia, las pruebas iniciaron con la categoría mini y pre infantiles para finalizar con los junior y mayores. El domingo estuvo reservado para los mayores/seniors.

Entre los sanjuaninos, los resultados más destacados fueron los de Nahuel Martínez, quien obtuvo el cuarto puesto en all around, mientras que en aparatos se consagró subcampeón argentino en suelo y barra, y terminó tercero en salto. Por otro lado, Bernardo Cornejo logró un octavo puesto general, y Bernardo Videla, quien hace series libres como primera vez, finalizó en la decimosegunda posición total.

Lo hicieron en la modalidad all around, que incluye 6 aparatos de gimnasia artística masculina que son: suelo, arzones, anillas, salto, paralelas y barra. 'El nacional estuvo bueno, no fue mi mejor torneo pero tampoco el peor, es mi primer año en mayores. Estuve primero o segundo en todo el certamen, pero después no anduve bien con algunos aparatos y terminé cuarto en la general', contó Martínez.