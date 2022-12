El mejor amigo de Maradona habló con Diario 13: 'Él siempre va a estar presente'

Este viernes 25 de noviembre se cumplen 2 años desde que Maradona dejó este mundo generando una tristeza enorme en la comunidad futbolística de todo el planeta. A modo de homenaje Diario 13 se contactó con una de las personas que mejor conoció a Diego en vida, para recordar algunas anécdotas imborrables para recordarlo de la mejor manera. 'Él siempre va a estar presente', dijo el entrevistado.

Miguel Ángel Lemme fue uno de los grandes amigos que el fútbol le dio al 'Pelusa' a lo largo de todas las décadas que dedicó a esta disciplina. Si bien en algunas ocasiones se habían juntado a cenar por tener amigos en común, cuando realmente comenzaron a frecuentarse fue en España. En 1992 él fue el ayudante de campo de Carlos Bilardo cuando el 'narigón' era el director técnico del Sevilla y Diego formaba parte del plantel.

Bilardo y Maradona en el Sevilla

'Hicimos amistad en el Sevilla. Estuvimos 13 meses juntos. Verlo jugar era un espectáculo, todos los días hacía una cosa nueva. Cuando Carlos dijo que lo iba a traer los jugadores no lo podían creer. Me decían: 'Migue, ¿es verdad que lo van a traer a Diego?'. También pasó que Zamorano estaba vendido al Real Madrid y días antes de hacer el traspaso vino a Sevilla porque quería quedarse a jugar con Diego. Él decía: 'Si tengo que poner plata no importa pero quiero jugar con Diego'. Nos reunimos en el Sánchez-Pizjuán y no se pudo retroceder la operación. Los jugadores que tenían un pase millonario se querían quedar', recordó.

Allí con el paso de los meses se comenzó a forjar una amistad entre Miguel y Maradona, mientras que Bilardo comenzó a sentir que Diego era el hijo varón que nunca tuvo. Por esta gran confianza que se había generado entre el DT y el por entonces futbolista, también tenían sus fuertes discusiones que se resolvían con el paso del tiempo.

'Diego era calentón. La relación era de padre e hijo. Vos a veces discutís con tu papá por cosas que no te gustan, por motivos de fútbol, política o lo que sea y Diego era así. Discutía y al otro día se le pasaba. Tengo un cuadro con fotos de una navidad en donde ellos dos están con mis hijos en Sevilla. Estaban Dalma y Gianina también que eran chiquititas. También estaba Daniela que es la hija de Carlos. Son las cosas que uno vivió. Diego después me llevó a la Selección', rememoró.

Esa buena relación perduró por varios años. A pesar de la distancia que mantenían por temas de trabajo, siempre que podían Lemme y Maradona charlaban de fútbol. Este contacto frecuente le permitió a Miguel Ángel vivir una experiencia que jamás había pensado posible. Fue ayudante de campo del Diego cuando el astro del fútbol mundial agarró la Selección Argentina en 2008.

En ese momento su amigo se encontraba ocupando un cargo político en Buenos Aires. Debido a esto, si bien uno hubiera imaginado que sacarlo de esa función sería complicado ya que estaba en plena gestión, Maradona tenía el poder de convencer a cualquiera y Daniel Scioli no fue la excepción.

'Yo era subsecretario de Deportes, Bilardo era ministro. Estábamos en Mar del Plata entregando premios y Carlos me dijo que fuéramos al aeropuerto que venía Diego con Scioli. Lo fuimos a buscar y había un mundo de gente que se enteró que venía. Estuvo más de 5 horas entregando premios, hablando con la gente. Una vez que se va, en el aeropuerto me dice: 'Mañana te espero en casa, ya hablé con Carlos así que te espero. Boludo, voy a agarrar la Selección y quiero que me acompañés en las Eliminatorias'. Le pedí permiso a Carlos, pero él ya había hablado con Diego y con Scioli', rememoró.

Además de obtener este cargo tan relevante, lo más destacable que le permitió esta confianza con Diego fue dirigir a nada más ni nada menos que al propio Lionel Andrés Messi. En esa época la 'pulga' se estaba preparando para disputar su segundo mundial por lo que quería pulir sus habilidades de la mejor manera posible.

Debido a esto, no existía ningún profesor mejor que Maradona para ayudarlo a incorporar cosas nuevas a su juego. Por más que muchos no lo tengan presente, en esa época Lionel no era especialista en tiros libres. Sin embargo, Diego se dio cuenta que el rosarino tenía una capacidad enorme para encargarse de las pelotas paradas.

'Messi no pateaba tiros libres, Diego a Messi le decía 'El enano'. 'Este enano la rompe, cuando se enchufa es una cosa de locos' decía. Diego se ponía a patear tiros libres a los arqueros después de la práctica y le decía: 'Vení, pegale así, poné el cuerpo así, cuando le querés pegar abajo ponele el cuerpo arriba'. Verlos entrenar era una risa porque Diego se enojaba y lo corregía como un nene de colegio. Tenemos que estar orgullosos porque tenemos a los dos mejores jugadores del mundo. Diego era visceral, te contestaba mal y después venía darte un beso. Eso era lo que tenía Diego, no era rencoroso ni nada'. reveló.

Finalmente Miguel estuvo hasta el 2009 ocupando ese cargo por lo que no estuvo presente en Sudáfrica 2010. Si bien a nivel laboral ya no compartían casi nada, la relación con Maradona nunca se cortó. Se siguieron reuniendo cada vez que podían hasta que el Diego comenzó a rodearse de la gente equivocada que no le permitía ver a sus verdaderos amigos. Estas personas lo llevaron hasta un trágico final, hasta ese fatídico 25 de noviembre de 2020, día en que la llama de su pecho se apagó y murió.

'Es un día especial para mi porque hace 2 años que él se fue. Mi mujer cumple años los 25 de noviembre, así que nosotros estábamos preparados para festejar y no lo festejamos. Es un doble homenaje para mi este día. Suspendimos el cumpleaños porque no podíamos estar con tanta tristeza. La vida es así y hay que continuar. Hay que recordarlo de la mejor forma como quería él, con una canción, con un vaso de alguna bebida para brindar todo el tiempo', contó.

A pesar de todas las cosas que pasaron en el medio, los futboleros de corazón de todas partes del planeta Tierra se siguen acordando del 'Pelusa' en su mejor versión: la que mostró dentro de las canchas. Justamente de esa manera era como a él y todos sus seres querían que fuera recordado.

'Me gustaría que se lo recuerde como ahora en los estadios del Mundial. Por ejemplo en el partido de Irán contra Gales, hay fotos de él. Hay murales en todos lados. Vos vas por la calle y la gente te dice: 'Mirá si estuviera el Diego, mirá si estuviera el Pelusa todavía'. Él no se va a ir nunca, él siempre va a estar presente en el pueblo argentino. Los que jugaron y hasta los que no jugaron con él lo siguen recordando', sentenció.