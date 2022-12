Las claves de la presión antes de jugar con México según una experta sanjuanina

La Scaloneta se juega el sábado contra México una final, que en la previa del primer partido era imaginada de esa forma. La caída con Arabia Saudita llenó de amargura a los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas. Por eso, la confianza para jugar contra el equipo del Tata Martino por la segunda fecha del Grupo C será clave para Lionel Messi y compañía.

En ese contexto, que le presenta el Mundial de Qatar 2022 a la Selección Argentina, la presión previa a esta ‘final’ puede jugarle en contra o a favor a los jugadores que seguramente tendrán una larga noche en la concentración. Marcela Massolini, psicóloga deportiva sanjuanina señaló en La Pelota Afuera (LPA), que el plantel debe descansar las horas previas porque esa energía la necesitarán para estar concentrados en el campo de juego, puesto que será un encuentro contra los aztecas que tendrán que sacar adelante más desde lo emocional que desde lo táctico y técnico.

‘Hasta puede ser motivante después de perder el primer partido, y sabiendo que todos están esperando que ganen. El haber perdido puede haber generado un shock de adrenalina par salir a demostrar eso que hace 36 partidos demostraron y que ellos saben que tienen que dar’, explicó la profesional.

Luego añadió: ‘La presión usada de una manera funcional pensando en que hay que ganar o ganar, más allá de todo el planteo, la actitud tiene que ser esa la de ganar, no esperar las situaciones sino crearlas desde el juego, desde la entrega’, precisó Massolini.

Sobre el manejo de la presión del capitán, la psicóloga deportiva señaló que se ha evidenciado grandemente el cambio. ‘También aprendió a ser un líder, a discernir que quería y necesitaba su equipo y no dejarse llevar por lo que dice la gente y el periodismo. Él es un líder más visual, es por lo que genera adentro de la cancha, genera ese efecto de contagio’, expresó.

‘La presión puede jugar en contra a favor, depende de cómo ellos la utilicen. Nosotros como hinchas debemos aprender a que una derrota no es un fracaso, sino un aprendizaje, para saber que se puede mejorar’, expresó la profesional sanjuanina.

Sobre la arenga del técnico de Arabia Saudita en el entretiempo, Massolini destacó: ‘Messi genera esas cosas, los defensores se quedan petrificados, debe ser terrible tenerlo en frente, y es necesario humanizarlo, eso es lo que le quiso hacer entender el entrenador’

Es que no solamente la concentración argentina en Doha no dormirá este viernes, sino cada hincha. En este sentido la profesional destacó que es importante que los jugadores, que son deportistas de elite, necesitan imperiosamente descansar, y el hecho de que Scaloni les haya informado quienes serán los once titulares la noche anterior seguro les ayudará a tener mayor confianza y lograr dormir.

Por último, Massolini aseguró que el hincha, llegada la hora del partido debe confiar en el equipo, aquel que supo llevar un invicto de 36 partidos y que tanta ilusión hizo crecer. ‘Hay que prender el televisor y alentar a la Selección, disfrutarlo sabiendo que es un juego como bien dijo Scaloni en una de las primeras conferencias de prensa’, cerró.