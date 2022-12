En Mendoza, el triatlón tuvo podio sanjuanino

El domingo pasado comenzó en Mendoza la temporada 2022-2023 de triatlón, con la realización de la primera fecha del campeonato local, que contó con una destacada participación de triatletas sanjuaninos. La modalidad fue Sprint (750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de running). El punto de inicio fue el lago del parque general San Martín.

Y el Corredor del Oeste, en pleno Godoy Cruz, fue el sitio de la parte final. El circuito es considerado muy duro, ya que cuando los corredores realizaron la parte de ciclismo, al igual que cuando hacían la parte de pedestrismo, se encontraban con sectores en subida, lo que hacía más dificultosa la tarea, pues había ráfagas de viento.

Por momentos eran muy intensas y soplaban en contra. En varones, el dominio sanjuanino fue absoluto, adueñándose de la totalidad del podio, con una gran victoria de Luciano Figueroa. El ganador de la competencia contó su experiencia: 'Hace tiempo que venimos haciendo hincapié en el trabajo de natación con el profesor Martín González y eso fue clave'.

'Pudimos plasmar en la competencia el trabajo que se viene haciendo en ciclismo y pedestrismo. Cuando salí del agua, lo hice un poco atrás, pero con muy buenas sensaciones, lo que me permitió remontar en el ciclismo y rematar en la parte de trote. El circuito fue como me gusta, fue duro, con viento y con esas condiciones me sentí cómodo', dijo el ganador.

Clasificación varones

1° Fabio Figueroa (San Juan) 1h07m01s.

2° Luciano Frías (San Juan) 1h07m53s.

3° Gustavo Sánchez (San Juan) 1h08m18s.

Ayrton Robledo finalizó 6°; 10° Maximiliano Peralta; 13° Lautaro Botella; 15° Juan Ignacio Botella, fueron algunos de los sanjuaninos que corrieron. Entre las damas se destacó Sofía de Rosas, ganadora de la competencia, quien tuvo una gran actuación, acumulando una importante diferencia sobre quienes perseguían. Luego, comenzó a administrar esa ventaja, finalizando con 1m01s de ventaja.

La siguió la sanjuanina Cecilia Zagarra, que volvió a subir a un podio y demostrar su jerarquía. La sanjuanina culminó en segundo lugar, luego de un trote donde trabajó mucho para acercarse a de Rosas. Sobre su actuación, 'Chechu' comentó: 'La carrera fue muy linda, donde la gente de Mendoza, como siempre, hace las cosas para que el triatlón siga creciendo y haya cada día, más gente que quiere sumarse'.

'No es fácil organizar y tampoco es sencillo viajar y pagar inscripciones, que a veces son elevadas; por todo ello, es que estoy muy contenta de haber podido participar y del resultado obtenido, con haber hecho podio. Los mendocinos son muy fuertes en natación y ahí es donde siempre hacen una buena diferencia. En mi caso, salí 5ª/6ª del agua, considero que nadé bien para lo que hago habitualmente', explicó.

Y agregó: 'Al subir a la bici, no pude recuperar ningún puesto, pues había viento y de ida, en subida, me costó mucho la parte de ciclismo; en el troté sí pude hacerlo bien y eso me hizo levantar en el clasificador y finalizar segunda. Pude recortar mucho la ventaja que me llevaba la primera, pero no fue suficiente. En definitiva: muy contenta por lo que hice y por el resultado'.

Clasificación damas

1ª Sofía de Rosas 1h18m44s.

2ª Cecilia Zagarra (San Juan) 1h19m45s.

3ª Luna Román 1h22m08s.

4ª Daiana Frías (San Juan).

El triatlón mendocino tendrá su segunda fecha el 18 de diciembre en el parque General San Martín, con la segunda fecha del campeonato local y nacional de la modalidad Sprint. La tercera fecha será el tradicional Vendimia, que se disputará los días 25 y 26 de febrero, también en el parque General San Martín.