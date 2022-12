El crecimiento del periodismo deportivo femenino desde la mirada de una profesional

A contramano de las prohibiciones a las mujeres en Qatar, el rol de las periodistas deportivas argentinas tuvo un gran crecimiento durante este Mundial. Muestra de ello, fue el hecho histórico que se dio en el partido de Suiza y Camerún, el cual fue relatado por Lola del Carril y Ángela Lerena para la TV Pública, convirtiéndose así en las primeras en encabezar una transmisión de un partido de la Copa del Mundo.

Sobre este hecho, en su paso por La Pelota Afuera, Vanesa Chaparro, peridotita deportiva de la provincia, aseguró que en cada equipo deportivo debería haber por lo menos una presencia femenina para garantizar otra mirada.

Además, esta experimentada comunicadora sanjuanina señaló que no basta con que se les dé un espacio si no son tenidas en cuenta sus opiniones a la hora de interactuar. ‘Si no nos dejan expresarnos, hacer críticas, análisis de nada servirá, porque no podremos mostrar nuestro trabajo’, señaló.

Chaparro contó que su máxima referente en el periodismo deportivo es Luciana Rubinska, porque hace años que se mantiene en actividad rompiendo muchas barreras con su profesionalismo. Además, sostuvo la necesidad de que la sociedad deje trabajar tranquilas a las profesionales, y no las juzgue por su pensamiento político, ideológico o simplemente por ser mujeres.

Consultada sobre la actualidad de la Selección Argentina en el mundial, la profesional aseguró tener fe en lo que pueden hacer los jugadores contra Polonia. ‘Si logran plasmar el juego que supieron mostrar en la Copa América, las Eliminatorias y la Finalissima seguro cambiarán la imagen de los dos primeros partidos y se tendrá más chance de imponer su juego y obtener el mejor resultado en ese vital partido, en esa final’, sostuvo.