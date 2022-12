El sanjuanino que no vio el partido por tener que hacer trámites con su pareja

Mientras la Plaza 25 fue pura euforia y festejo por el resultado de la Selección Argentina contra Polonia en el cierre del grupo C, la peatonal era un desierto incluso algunos locales esperaron a que finalice el partido para levantar sus persianas. Sin embargo no todos pudieron mirar el encuentro que término 2-0 a favor de la albiceleste que se enfrentará el próximo sábado con Australia.

Tal es el caso de un joven que tuvo que hacer trámites con su mujer, quizá, el televisor de alguna vidriera fue un paliativo para estar pendiente de un partido crucial para la clasificación a octavos. 'No lo he podido ver al partido, me lo he perdí todo', dijo el hombre ante las cámaras de Canal 13. "Acompañé a mi señora a hacer tramites, lo he visto salteado", aunque aseguró que romperá la cábala y verá los próximos partidos, "no me lo pierdo por nada".

Así también un local de venta de repuestos y accesorios para celulares abrieron a las 18 horas, quedándose toda la siesta en el local. 'No nos fuimos a casa, nos quedamos a verlo acá, pusimos televisores y todo', dijo uno de los comerciantes.