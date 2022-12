Argentina en el Mundial: quién podría reemplazar a Di María

La Selección Argentina retomó las prácticas este jueves con la mente puesta en Australia, el rival en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, pero con una duda. Y es que después de la clasificación, la preocupación que tiene el DT gira en torno al estado físico de Ángel Di María, quien sufrió una contractura en el muslo de su pierna izquierda en el cierre de la fase de grupos.

El Fideo fue titular en el triunfo ante Polonia por 2-0 en el Stadium 974, correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo C, aunque debió ser reemplazado por Leandro Paredes, a los 13 minutos del segundo tiempo. Si bien no se trata de un desgarro, ahora el tema pasa por saber si el futbolista llegará o no en condiciones de cara al duelo del próximo sábado.

Faltan apenas dos días y la sensación es que Scaloni se las tendría que arreglar sin Di María, ya que si lo pone de arranque o le da minutos correría el riesgo de perderlo por el resto de la Copa del Mundo si la cosa sigue bien. Una opción en el mediocampo es la inclusión de Paredes, a quien le faltaba ritmo futbolístico tras recuperarse de una lesión en Juventus.

La otra alternativa que tiene el DT para mantener el tridente de delanteros es la de Lautaro Martínez, quien arrastraba un golpe en el tobillo, ayer jugó 15 minutos y todavía no convirtió goles. Lo cierto es que Di María, de 34 años y quien está jugando su cuarta Copa del Mundo, es una pieza clave para la Selección Argentina y Scaloni lo esperará hasta último momento.