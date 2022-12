La Scaloneta entusiasma y es candidata: la palabra autorizada de un sanjuanino 

Pablo Saavedra es un reconocido ex futbolista profesional sanjuanino quien este jueves pasó por Banda Ancha para analizar el Mundial Qatar 2022, y cómo viene desempeñándose la Scaloneta, quien pasó a octavos de final luego de vencer a Polonia este miércoles por 2 a 0.

"Está contenido el deseo de la gente de querer que Argentina salga campeón, por ahí después del primer partido está contenido, pero estuvo desde antes, creo que va a seguir, tenemos un poco más de esperanza; hasta ayer había un poquito de temor. Pero me imagino que los intérpretes vimos emocionarse a Aimar, a Scaloni, porque ellos también tienen contenido ese deseo", arrancó diciendo Saavedra.

La imagen que recorrió el mundo.

"Saben que detrás de ellos hay un montón de gente, hay un país muy futbolero, un país muy exitista, entonces todos queremos... o salís campeón o no sirve todo lo demás y me parece que no es así"; agregó.

Sobre el juego de la Selección, Saavedra manifestó que "vamos por buen camino, tenemos esperanza. Me gusta la selección, me gusta desde la Copa América para acá, después de haber ganado la Finalísima frente a Italia . El equipo tiene un funcionamiento y una estructura, tiene un orden y cada uno interpreta el rol y papel que le toca. Eso es merito del técnico. El tema es que el jugador te sepa interpretar. Scaloni además de estar al frente del grupo tiene un grupo de referentes muy importantes", manifestó.

Consultado sobre el juego de Argentina frente a Arabia Saudita, Saavedra expresó que "la Argentina se confió, ni mucho más ni menos que eso pasó, se vio un partido muy abierto en el primer tiempo, que podría haber hecho más goles. Todavía no le encontramos la mano al VAR; el primer tiempo debería haber terminado 2 o 3 a 0 y no lo supo interpretar Argentina, se relajó, pensó que el segundo tiempo iba a ser de la misma manera; y ellos salieron con mucha decisión, nos metieron dos goles rápidamente y Argentina cayó en un desconcierto. Me parece que lo sorprendió y se confió un poco".

Acerca del partido que se viene ante Australia, manifestó que "Australia se va a parar de la misma manera que Polonia, yo intuyo que va a tener menos llegada. Poonia no generó nada, le dabas la pelota y no hacía dos pases seguidsos, eso ocurre cuando un equipo es muy superior. Me parece que Australia va a generar esa misma barrera, dos líneas de 4 adelante del área y Argentina tiene muchos intérpretes y mucha variante en ataque".

Sobre el penal que Messi erró ante Polonia, el futbolista expresó que "me parece que el tipo ya tiene esa tranquilidad que no solamente él tiene que llevar el peso, entonces él dice me equivoco, no pasa nada porque tengo a Enzo Fernández, a Julián Álvarez, antes lo tenía a Lo Celso que se lesionó; pero se genera en De Paul un referente del campo, en Di María , tiene mucha variante argentina y ha sumado un aire fresco con chicos que vienen de abajo. Ya toma el Mundial con más madurez".

Sobre los posibles candidatos para una final, detalló que "Argentina es candidata, hay que ver cómo está Francia, vi muy poco de Brasil. A Alemania le dieron un poquito de vida, pero no tiene muchas variantes. España me gusta mucho. Me dan mucho temor equipos desconocidos como Marruecos, uno se pregunta de dónde salieron".

Finalmente se refirió a qué significa el fútbol: "el fútbol une al mundo, tiene un poder a nivel mundial capaz que mucho más que una olimpiada, se paraliza el mundo con el fútbol. Años atrás no teníamos a Esdos unidos dentro del sistema y ahora sí lo es, que invierte mucho dinero y al nivel de Europa".

"Tenemos mucho semillero y somos exportadores y formadores de jugadores para todo el mundo. Decís Argentina y decís Messi en cualquier lugar del mundo, para nosotros es un orgullo y que el deporte rompa barreras", culminó.