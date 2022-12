Un país lo esperaba: se conoció el parte médico de Ángel Di María

Si bien la tarde del pasado miércoles 30 de noviembre fue una jornada de mucha alegría para los futboleros argentinos, hubo un suceso que generó preocupación. Se trataba de que Di María tuvo que ser reemplazado en el segundo tiempo debido a que presentaba una dolencia en una de sus piernas.

Fue precisamente al minuto 59 de partido cuando Scaloni tomó la decisión de cambiar al 'Fideo' por Leandro Paredes, justamente su compañero en la Juventus de Turín. Esto se debió a que Ángel presentó molestias físicas. En las últimas horas se confirmó que tiene una sobrecarga en el cuádriceps derecho.

De esta manera todavía no existe una confirmación de si podrá participar de los octavos de final contra Australia. Justamente este es un problema no sólo porque Di María es un habitual titular, sino que Scaloni entre sus convocados no tiene un reemplazante natural para él.

Pensando puntualmente en las variantes que solía tener el DT, se podría pensar en Nicolás González, quien tuvo que ser desafectado por no estar apto físicamente. Otra opción que surge es tirar a la banda a Julián Álvarez y que Lautaro Martínez vuelva a ser el 9 titular. Todo quedará en manos de Scaloni, quien deberá preparar un partido importantísimo en tiempo récord ya que los 8vos se disputarán el sábado a las 16:00.