Confirmado: ¿qué decisión tomó Scaloni respecto a Ángel Di María?

El pasado miércoles los futboleros argentinos vivieron una alegría enorme por la victoria por 2 a 0 de Argentina con Polonia. Sin embargo, esa sensación se opacó un poco al confirmarse que Di María no esta al 100% físicamente. Debido a esto se sabe que Scaloni ya decidió que Ángel no sea titular.

Luego de que fuera reemplazado al minuto 59 de encuentro contra los polacos al 'Fideo' le realizaron pruebas que confirmaron que padece una sobrecarga en el cuádriceps derecho. Si bien se agradece que no se trate de un desgarro, desde el momento en que esa noticia se conoció se sabía que el DT lo iba a exigir en las prácticas para ver como respondía.

El resultado fue que Scaloni confirmó que el ex Rosario Central no esta en condiciones de comenzar el encuentro en cancha y menos completar los 90 minutos. Debido a esto el futbolista no será titular y ya será decisión del cuerpo técnico si le dan algunos minutos en la segunda parte.

Por el momento las alternativas son que alguno de los delanteros convocados ocupe el lugar del jugador de la Juventus. Los que pican en punta son el 'Papu' Gómez y Ángel Correa. Sin embargo también esta disponible Paulo Dybala que no ha disputado ni un solo minuto en Qatar 2022.