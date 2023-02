El ganador de la Vuelta: "Nos merecíamos esta bonita victoria y estamos muy contentos"

Este domingo se vivió la última etapa de la Vuelta a San Juan, edición 2023, y el ganador de la competencia internacional fue el pedalero del Team Medellín Miguel Ángel "Superman" López. Brindó declaraciones luego de quedarse con este triunfo, mediante el streaming oficial de Gobierno.

López maniestó que "la jornada fue picantica; tensión como siempre pero nosotros contentos con la carrera, un gran trabajo de mi equipo el Team Medellín y los muchachos".

"Estamos muy contentos y motivados, la verdad que la felicidad de verse allá adelante, de estar tirando todo el carro en el pelotón nos llena de mucha alegría, de mucha emoción; es gratificante tanto para ellos, para mí que lo dan todo, que trabajan, en esta oportunidad nos merecíamos esta bonita victoria y estamos muy contentos", agregó.

Finalmente sobre el significado de la victoria, el ganador de la competencia reflexionó que "es algo que no me imaginaba porque; ver un fin de año malo, tuve poco tiempo para venir aquí, 20 días de recuperar de los momentos malos de mal trago, de no estar enfocado, entrenar a tope 20 días, la verdad que es muy gratificante".