El lamento de Messi: 'Si Diego hubiese estado, me habría entregado la copa'

Lionel Messi volvió a recordar a Diego Armando Maradona en una entrevista que le dio a Urbana Play. 'Si Diego hubiese estado, me habría entregado la copa', aseguró y agregó: 'Pero si no (si no se la podía entregar), que vea todo esto, que vea Argentina campeón del mundo con todo lo que amaba a la Selección y deseaba que pasen estas cosas'.

Messi afirmó que, como dice la canción Muchachos, que sonó muy fuerte en el Mundial de Qatar, Maradona los alentó 'desde arriba, tanto él como mucha gente que quiere el bien para mí, no solo para esto, para todo en general. Con la canción, que fue un boom para todo el mundo, sí desde arriba estaba empujando', expresó.

El astro, que consideró que 'hubiera sido muy linda' la foto de Maradona entregándole la Copa, también habló sobre la canción que sonó fuerte en el Mundial de Qatar y afirmó que 'la canción es muy buena. Antes del Mundial había dicho que esa canción me gustaba mucho, pero todavía no era tan viral como en este Mundial'.

'La gente la fue cantando más, se hizo sentir más y en el Mundial, no solo Argentina, todo el mundo estaba con ese canto por más que no sabían español, que no entendían. Es un ritmo y una letra que contagia, todo el mundo estaba con esa canción', expresó el rosarino en la primera entrevista como campeón del mundo.