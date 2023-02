'Fue soñado': el sentido mensaje de Maxi Richeze tras retirarse en San Juan

El gobernador Sergio Uñac, acompañado por el secretario de Deportes, Jorge Chica, recibió en Casa de Gobierno la visita de Maxi Richeze, laureado ciclista argentino que se retiró de la competición profesional la última etapa de la Vuelta a San Juan, donde recibió una multitudinaria y calurosa despedida. Durante el encuentro, el mandatario provincial felicitó a Richeze por su extensa y exitosa trayectoria.

En su carrera obtuvo, entre otros logros, el campeonato argentino de pista, una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, dos etapas del Giro de Italia y la Clásica Doble Difunta Correa. También durante la reunión abordaron la exitosa realización de la Vuelta a San Juan finalizada el domingo. Richeze consideró que 'es la mejor de Latinoamérica. Hemos visto el nivel que tiene, todos los corredores quieren venir'.

En ese sentido, elogió el velódromo que se construye en la Ciudad Deportiva: 'Cuando fuimos a visitarlo, corredores que han ganado los Juegos Olímpicos nos comentaban que está a la altura de los mejores velódromos del mundo'. Con respecto al homenaje que recibió el pasado domingo en la avenida de Circunvalación, el ciclista bonaerense: 'Tuve el privilegio de retirarme en San Juan; fue una despedida soñada'.

'No pensé que iba a ser tan grande y emotiva. Es un recuerdo que me va a quedar para siempre', agregó Richeze, quien agradeció además el apoyo que recibe cada vez que visita la provincia: 'Lo que me brinda la gente de San Juan es increíble, Me siento un sanjuanino más. Le debo mucho a esta provincia'. Sobre su futuro, adelantó que le gustaría trabajar en la provincia.

La leyenda del ciclismo de ruta piensa en la formación de ciclistas. 'Me gustaría transmitir mi experiencia en Europa, marcarles un camino'. En ese sentido, consideró que San Juan es un semillero único: 'Durante la Vuelta todos los días venían a buscarme chicos y me decían que querían correr en bicicleta. San Juan es la capital del ciclismo y la pasión que se vive acá no se ve en ninguna parte'.