Con un polémico penal, San Martín fue eliminado por San Lorenzo

San Martín intentó pero no llegó al gol y se despidió de la Copa Argentina.

Por una de las llaves de cuartos de final de la Copa Argentina, San Martín perdió por 1-0 con San Lorenzo y se despidió de la competición. El único gol del partido llegó a través de un polémico penal que el mendocino Fernando Espinoza cobró por una mano en el área, que Federico Girotti, desde los doce pasos cambió por gol a los 34’ de la primera mitad, del encuentro que se jugó en el Estadio Juan Gilberto Funes de San Luis.

El Verdinegro arrancó mejor que los de Boedo, pero en una jugada en la que el ex Boca, Gonzalo Maroni, arrancó atacando por la izquierda, quiso dar un pase, que terminó pegando en el brazo izquierdo de Nicolás Pelaitay. El árbitro sancionó penal, y el ex River no falló. 1-0, y partido más cuesta arriba para los dirigidos por César Monasterio.

Otra de las polémicas del encuentro vino a los 42'. Tras un centro llovido que cayó al área, Manuel Llano la empujó entrando solo por el segundo palo, pero el juez de línea levantó la bandera, y Espinoza anuló instantaneamente el tanto. De ahí, al final de la primera etapa, el ritmo del partido lo siguieron manejando los de Concepción, pero el equipo careció de profundidad para generar llegadas claras al arco que defendió Agustín Batalla.

En el complemento, San Martín salió con más actitud que los dirigidos por Rubén Insua, que eligieron refugiarse cerca de su área. Muy cerca de su arquero, el Cuervo defendió la ventaja mínima, mientras que el Verdinegro atacó más con empuje que con juego. Sin embargo, de esa manera llegaron dos chances netas de gol que Batalla se encargó de tapar convirtiéndose en la figura del partido.

El resto del partido tuvo a un conjunto sanjuanino batallando contra San Lorenzo. Los minutos pasaron, pero el ansiado empate no llegaba, y no llegó. Fue así que al Verdinegro se quedó sin el sueño copero, y ahora deberá apuntar todos los cañones al último partido de la Zona A contra Flandria. Este importante encuentro correspondiente a la fecha 38 se jugará el lunes desde las 15:30, como el resto de la fecha.