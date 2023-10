El pronóstico de dos glorias 'verdinegras' para el histórico cruce con San Lorenzo

Llegó el tan ansiado día, finalmente este martes 10 de octubre San Martín de San Juan enfrentará uno de los partidos más importantes de toda su historia. Se trata del cruce con San Lorenzo, en busca de meterse entre los cuatro mejores equipos de la Copa Argentina. En el marco de la previa de esta cita tan relevante, Luis Ardente y Matías Giménez contaron como creen que se desarrollará el partido.

El primero en contar cómo piensa que se dará el encuentro entre el Verdinegro y el Ciclón fue el querido arquero, el cual defendió en más de 200 ocasiones la camiseta del club de Concepción. Ardente aseguró que el choque en el Estadio Provincial Juan Gilberto Funes de San Luis será muy duro, debido a la jerarquía que tiene el plantel que dirige Insúa.

'Duro, duro. Muy duro el partido. Va a ser complicado. San Lorenzo es un equipo que también es sólido como Argentinos, que juega muy bien, que tiene mucha más jerarquía. Pero confiado, confiado de que están haciendo las cosas bien, que lo van a plantear bien, que van a dejar el alma por la camiseta y que van a poder sacar el partido adelante. Estoy esperando ese partido, ansioso, porque va a ser muy importante para el hincha de San Martín', expresó.

Otro futbolista que tuvo un gran paso por la institución local, teniendo el plus de haber nacido y crecido en San Juan, que se animó a hablar antes del partido fue Matías Giménez. El goleador que cada vez le da más alegrías a los hinchas de Independiente bajo la conducción de Carlos Tévez, previó que los dirigidos por Monasterio podrán tener un mayor porcentaje de posesión de la pelota, en comparación a otros encuentros.

'El partido con San Lorenzo creo que va a ser muy parecido al de Argentinos, pero creo que San Martín va a poder manejar un poco más la pelota, va a tener más espacio para manejarla. Pero bueno, San Lorenzo es un equipo al que no le hacen muchos goles, así que ojalá consigamos ganar para seguir pasando de fase. No me animo a tirar un resultado porque no la quiero mufar, pero pienso siempre en un resultado positivo para San Martín', manifestó.

Reviví el camino de San Martín en la Copa Argentina:

32avos de Final - Victoria 1 a 0 frente a Aldosivi:

16avos de Final - Victoria por penales ante Vélez Sarsfield:

8avos de Final - Victoria por 1 a o ante Argentinos Juniors: