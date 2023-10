Messi destruyó al paraguayo que lo escupió: 'No sé ni quien es'

Por la noche del pasado jueves se disputó el tercer partido por Eliminatorias de CONMEBOL de cara al Mundial 2026. La 'Scaloneta' superó 1 a 0 a Paraguay con un golazo de Otamendi y con Messi ingresando en el segundo tiempo. En ese contexto las cámaras registraron el momento en que uno de los futbolistas paraguayos escupió en dirección al astro del fútbol mundial. Una vez finalizado el encuentro el capitán de la selección fue consultado sobre esto y aseguró que no sabe ni quien es el futbolista guaraní.

El cruce en cuestión se dio en el complemento, cuando Lionel había entrado al campo de juego para reemplazar a Julián Álvarez al minuto 52. En ese contexto Antonio Sanabria, delantero paraguayo que tuvo pasos por La Masía del Barcelona y diferentes equipos europeos, salivó justo en la dirección en la que se encontraba el futbolista del Inter de Miami.

Esto generó una gran indignación en redes, donde se formó una lluvia de insultos en contra del goleador guaraní. Inclusive esta situación motivó a que los periodistas que estaban presentes en El Monumental, le consultaran a Messi después del encuentro sobre esta situación.

'Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido, pero no si ni quién es el chico este. Tampoco le quiero dar importancia porque sino va a salir a hablar en todos lados, es peor, se va a hacer conocido. Mejor dejarlo ahí', declaró Lionel Andrés Messi.