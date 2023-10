Las Yaguaretés hicieron historia al ganar el Sudamericano Femenino Seven

Las Yaguaretés lograron un hito para el rugby femenino argentino al coronarse campeonas del Sudamericano Femenino Seven, que se realizó en el estadio Héroes de Curupayty de Asunción, Paraguay. El conjunto dirigido por Nahuel García y Facundo Salas derrotó en la final a Brasil, el equipo que había ganado 21 de las 22 ediciones anteriores, por 20-12.

El triunfo se basó en la efectividad de las jugadoras argentinas, que anotaron cuatro tries por intermedio de Virginia Brigido y Sofía González, ambas en dos ocasiones. Las brasileñas descontaron con dos tries convertidos, pero no pudieron evitar la consagración de las albicelestes.

Las Yaguaretés tuvieron una campaña perfecta en el torneo, con seis victorias en igual cantidad de partidos. En la fase de grupos, superaron a Colombia (38-0), Uruguay (41-0) y Paraguay (27-0). En la segunda jornada, vencieron a Chile (26-7), Perú (50-0) y Brasil (20-12).

El plantel argentino estuvo integrado por Micaela Pallero, Gimena Mattus, Azul Medina, Brisa Trigo, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González, Virginia Brígido Chamorro, María Luján Taladrid, Andrea Moreno, Candela Delgado y Malena Díaz.