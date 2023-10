Los Pumas cayeron duramente con los All Blacks y jugarán por el tercer puesto

Los All Blacks derrotaron holgadamente a Los Pumas.

El fin de la ilusión para Los Pumas llegó este viernes en instancias de semifinal del Mundial de Rugby que se juega en Francia. El seleccionado argentino fue duramente derrotado por 44-6 por Nueva Zelanda, más conocidos como los All Blacks, por lo que ahora el conjunto dirigido por Michael Cheika enfrentarán por el tercer puesto al perdedor de Sudáfrica-Inglaterra.

En el inicio del partido, Argentina fue en busca de abrir el marcador y lo logró a los cuatro minutos con un penal convertido por Emiliano Boffelli, pero la ventaja duro poco y los neozelandeses demostraron su jerarquía. Luego de un line cerca del ingoal y una jugada con varios penales convertidos por los argentinos, Richie Mo’unga abrió la pelota y lo encontró a Will Jordan en soledad para marcar el primer try del partido.

Al ratito, los All Balcks volvieron a aprovechar una buena conexión de pases y Jordie Barrett estiro la ventaja. Luego del descuento de Los Pumas en los pies del fullback rosarino, el apertura del equipo de Ian Foster sumó tres puntos más. Sobre el cierre de la primera parte, Shannon Frizell apoyó para irse al vestuario 20-6 arriba.

En el comienzo del complemento, los oceánicos salieron prendidos y en la primera jugada lograron scrum a su favor, por un knock on en la salida, que terminó con el try de Aaron Smith. Casi al instante, el ala derecho de los isleños volvió a quebrar una buena defensa de los sudamericanos y comenzó a sellar el pase a la final. Con los cambios, Los Pumas quisieron ir a buscar el descuento, pero los errores en el juego no le permitieron sumar en la segunda parte.

Sobre el final del encuentro, Jordan marcó dos tries más para decorar el resultado para Nueva Zelanda, que jugaba con uno menos, y cerrar la quinta clasificación a la final mundialista. A los 27 minutos, el árbitro había cobrado penal para los dirigidos por Foster, pero fue llamado del TMO por una mala limpieza desde el piso de Scott Barrett, quien terminó saliendo por 10 minutos con tarjeta amarilla por juego brusco.

Los Pumas enfrentaran al perdedor del cruce entre Sudáfrica e Inglaterra por el tercer puesto, el viernes 27 de octubre desde las 16 horas, en el en el Stade de France de Saint Denis. En las otras dos ocasiones que cayeron en semifinales, Argentina logró la medalla de bronce ante Francia en 2007 y perdió contra los sudafricanos en la edición del 2015.