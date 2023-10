Sobre la hora, Racing le ganó a un Boca repleto de suplentes

La Copa de la Liga va entrando en etapa de definiciones con el correr de las fechas. Este martes, se enfrentaron en el Cilindro de Avellaneda Racing y Boca, y los tres puntos se los quedó el local. La Academia superó por 2-1 al Xeneize gracias a los goles de Vecchio y Sigali, mientras que para el Xeneize había igualado el encuentro Miguel Merentiel.

El conjunto celeste y blanco volvió transitoriamente a puestos de clasificación en la Zona B y los de Jorge Almirón, pensando en la final de la Copa Libertadores de dentro de 15 días, presentó suplentes, pero eso no le evitó preocupaciones.

El primer tiempo tuvo un inicio intenso de la mano de Darío Benedetto, quien tuvo la primera de cabeza y acto seguido terminó acusando lesión en el aductor izquierdo, que lo obligó a dejarle tempranamente su lugar a uno de los titulares preservados, Miguel Merentiel, generando preocupación en la visita. Marcelo Weigandt estrelló poco después una pelota en el travesaño, lo que pareció augurar un mejor porvenir xeneize.

Sin embargo, los de Sebastián Grazzini comenzaron a mostrar sus cartas después, y Chiquito Romero tuvo que intervenir tres veces, ante Aníbal Moreno, Baltasar Rodríguez y Roger Martínez. Aunque la última antes del descanso fue un balón que no pudo empujar con dirección Lucas Janson.

El complemento tuvo una primera parte muy pareja y sin juego en los metros finales, pero un gol bien anulado al ingresado Luca Langoni sacudió la modorra y el anfitrión respondió con tiro alto de Roger en la misma jugada que terminó reemplazado por una lesión en el tobillo izquierdo Nicolás Valentini.

A los 28, en un buen avance colectivo, abrió el marcador La Academia cuando combinaron bien dos ingresados: Agustín Almendra tocó al medio tras un rebote y Emiliano Vecchio, tras más de un año ausente por lesión, definió al primer palo de Romero.

Pero Boca no se resignó y salió con todo a buscar el empate, atento al puñado de minutos de los que aún disponía. Otro ingresado, Ezequiel Fernández, metió un remate en el palo, y a los 47 Marcelo Saracchi envió un centro desde la izquierda que no cortaron ni Gabriel Arias ni Leonardo Sigali y que Merentiel empujó al empate por el segundo palo. Parecía que no habría tiempo para más, pero sí: a los 50, Vecchió lanzó un centro de tiro libre desde la derecha que cabeceó entrando sin marca Sigali alto y a la red, para dejar sin reacción a Chiquito y festejarlo a pleno desahogo ante los cuestionamientos que lo perseguían. Última emoción y a cobrar para Racing, que además volvió a acercarse a zona de copas.