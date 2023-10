El Zonda sin TC2000: Desde ASV dicen que hace 9 meses llegó el pedido de las obras a realizar

Para los amantes del automovilismo, la llegada del TC2000 a San Juan iba a ser una gran oportunidad para volver a ver acción en uno de los escenarios más atractivos que existe en el país como es El Zonda. Pero en los últimos días se conoció que la categoría no arribará porque las condiciones de seguridad en el autódromo no están dadas y se debe a que el Gobierno no finalizó las obras solicitadas para garantizar la seguridad de pilotos y quienes asisten. Ante esto, Ricardo Meritello, quien es presidente de la Asociación Sanjuanina de Volantes y e integrante de la CDA, dijo que a principio de año llegó el pedido de parte de la Comisión Deportiva Automovilística CDA, que son quienes se encargan de la seguridad en categorías del automovilismo argentino.

El sinsabor que dejó el anuncio del rechazo de la CDA a la aprobación del autódromo y posteriormente la categoría con la decisión de llevar la carrera a otro circuito del país, generó en las redes distintas apreciaciones.

Es que la CDA realizó la inspección pero no aprobó lo solicitado como medidas de seguridad, teniendo en cuenta que la fecha para la carrera era el 5 de noviembre, entendiendo que no dará el tiempo para concluirlas.

Es que la realidad es que desde 2019 no llega ninguna competencia al autódromo y tanto la falta de mantenimiento, como el vandalismo y la naturaleza, jugaron un partido aparte para aportar al deterioro, tanto del circuito como las instalaciones.

Desde el año de inicio de la pandemia, la ASV dejó de tener a cargo el autódromo y la Secretaría de Deportes volvió a hacerse cargo, ya que es un bien de la provincia. Y fue desde ese entonces que el Zonda no volvió a contar con ninguna carrera de automovilismo deportivo.

Este año la categoría TC2000 había anunciado la carrera para mitad de año pero sin llegar con las obras, el calendario se modificó y se pasó para noviembre, situación que no modificó la ecuación porque el Gobierno no terminó las obras ni el grado de avance necesario al momento de la inspección porque lo que se terminó bajando la competencia.

Ahora pues, desde la ASV sostuvieron a comienzo de año llegó el requerimiento de la CDA sobre las medidas de seguridad y modificaciones que encarar, pero pese al tiempo de anticipación y finalizando el año, las tareas no se concretaron en tiempo y forma, pese a que desde el oficialismo, en off de récord, expresaron que el Ministerio de Obras si llegaría para el momento de la competencia.

Ante este panorama, desde la ASV expresaron que con el actual gobierno tuvieron una muy buena relación, sin embargo esperan tener un diálogo fluido con la administración de Orrego con el firme objetivo de volver a tener acción en El Zonda.