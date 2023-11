Para Armoa, el formato de la Liga “está matando al vóley”

Comenzó la Liga de Voleibol Argentina que organiza la ACLAV y este año vuelve a repetir el formato que viene manteniendo desde hace años que son los tour. Cada tour reúne a todos los equipos de la liga, en un solo estadio y juegan la fecha en un solo día o a lo sumo dos, es decir se terminó la fecha de local y de visitante de cada week end. Esto indica que el equipo posiblemente pueda jugar una vez ante su público. El formato también implica más recorrido, horas de colectivo y estadía fuera de casa. Ante este escenario, Fabián Armoa, histórico entrenador y artífice de parte del éxito de UPCN San Juan Voley, fue muy duro y crítico sobre el formato y la actualidad del certamen.

Sobre el formato de la Liga, Armoa explicó que “la organización se hace por la reunión de socios, los clubes participantes, entre ellos votan y eligen el formato de competencia. Salió que se juega en sistema de tours. No me gusta, el sistema es un desastre, está matando al vóley. Todo lo que se construyó en San Juan, como la mesa, las hinchadas, los jugadores es un desastre. Esto no tiene un futuro”.

“El campeonato, además de los tours, es altamente injusto. Nosotros vamos a viajar 20 mil kilómetros y los equipos de Capital Federal van a viajar 6 mil”, contó Armoa y dio un detalle sorprendente al mencionar que “Obras votó a favor de los tours, no quieren jugar en San Juan”.

Uno de los problemas de los tours es que son muchos los fines de semana fuera de casa y lo que implica viajar en colectivo a otras provincias. “Esto para nosotros es un desastre, viajar todo el tiempo y vivir en hoteles, no se puede”, se lamentó y contó una realidad que es dura inclusive hasta para las instituciones que disputan la liga: “con este sistema de juego, los equipos ya no recaudan dinero. El club no puede recaudar con nada”, sentenció.