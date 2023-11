Colgó los botines el último sanjuanino que debutó en la primera de River y jugó en la Selección

Tras una extensa carrera, colgó los botines el único futbolista sanjuanino que jugó en River y la Selección Argentina. Se trata de Emma Ocampo, quien salió y debutó en Sportivo Desamparados, jugó en el Millonario y vistió la Albiceleste. Este lunes, el experimentado jugador le dijo adiós a su carrera, por lo menos dentro del campo de juego, que lo vio por última vez defendiendo los colores de Deportivo Municipal (AM).

‘Bueno llego el momento de pisar la pelota y ponerle punto final a mi carrera como jugador profesional. Arrancó desde muy chiquito con una cabeza llena de imaginación y sueños, disfrutando cada etapa que me tocaba transitar. Mi primer formador Miguel Guirado el que me guio a amar este juego y me dio la confianza que un niño necesita’, comenzó expresando Ocampo en sus redes donde dio a conocer la noticia.

Luego agradeció a sus padres por dejarlo ir a cumplir sus sueños desde muy niño. ‘Sé que sufrieron y sufren hasta hoy, pero es lo que más amo y más me hace feliz estar vinculado al fútbol’, expresó.

Emma manifestó haber pasado momentos hermosos y no tanto por darle rienda suelta a su máxima pasión. Así fue que detalló en su mensaje de despedida que tuvo que sortear lesiones y etapas en las que no tenía club, pero siempre sus afectos estuvieron cerca para apoyarlo. ‘Agradecer a @jesicagarcia22 que siempre estuvo dispuesta a preparar el bolso y arrancar a donde sea muchas veces sin conocer con que nos íbamos a encontrar, pero siempre mirando el lado positivo’, destacó.

Luego el ex Sportivo Desamparados señaló: ‘Agradezco a todos los compañeros que tuve con los que pude buscar muchos objetivos grupales y me ayudaron a estar más cerca del objetivo personal’. Incluso añadió: ‘Pude hacer amigos por todos los lugares por los que pasé y eso es lo más lindo más allá de alguna buena campaña o título conseguido. Agradecer a cada entrenador que tuve por lo que me enseñaron de todos me quedo algo y seguro me servirá para el futuro. A cada club que me dio la posibilidad de defender su camiseta lo trate de hacer como si hubiera nacido en el club porque lo sentía como propio’.

Por último, tuvo palabras más que elogiosas para todo lo que le dio la pasión por el fútbol: ‘Gracias a vos redonda por enseñarme tanto a trabajar en equipo, a ser solidario cuando un compañero lo necesita, a sacrificarte para conseguir lo que querés tarde o temprano eso llega, por conocer lugares con diferentes idiosincrasias y tener que adaptarme Gracias por todo fútbol lo que generas es increíble’, cerró emotivamente.