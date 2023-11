La picante charla entre Riquelme y Almirón que terminó en la renuncia del DT

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, y Jorge Almirón, ex DT del xeneize.

El pasado sábado 4 de noviembre millones de personas vieron como el sueño de la séptima se esfumaba para Boca, al perder contra el duro Fluminense. Al día siguiente Jorge Almirón presentó la renuncia luego de un flojo paso por el primer equipo del xeneize. Horas después se supo como fue la tensa conversación donde el DT le comunicó su decisión a Riquelme.

Según lo que informaron diversos periodistas partidarios de Boca como Martín Arévalo y Augusto César, parte del equipo de ESPN, la charla entre ambos se dio luego de que aterrizaran en suelo argentino. Primero el vicepresidente habló con los jugadores y con el cuerpo técnico completo, donde les agradecía por su actuación y por ilusionar de nuevo a los hinchas.

Luego de esto fue el propio Almirón el que se acercó a Román para pedirle que fueran a otra parte para poder hablar en privado. Allí le comunicó su decisión de no continuar más al frente del primer equipo. El eterno 10 de Boca se sorprendió por la situación y le pidió que se tranquilizara para no tomar determinaciones en caliente. Esto se debía más que nada a que quedaba apenas 1 mes para que termine su contrato y el 8 de noviembre deben disputar el clásico con San Lorenzo.

A pesar de esta situación el ex DT de Lanús mantuvo su postura y manifestó que 'Esto no da para más'. Esta frase tiene que ver con la tensión que se generó entre el entrenador y sus dirigidos, los cuáles no estuvieron para nada contentos con las decisiones que tomó en el encuentro contra el Flu. De esta manera será Mariano Herrón quien dirija a Boca de manera interina hasta fines de 2023, en la previa de una nueva elección a presidente en la institución azul y oro.