Qué les dijo Riquelme a los jugadores, después de la fallida final

Luego de la derrota de Boca ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores, las cosas no quedaron nada bien en el plantel boquense. Y, una vez que llegó el plantel a Buenos Aires, Jorge Almirón comunicó su decisión de dejar el cargo de DT. Pero antes de que eso suceda, Juan Román Riquelme habló con los jugadores y se despachó con palabras fuertes.

“Gracias por ilusionar nuevamente a la gente de Boca. Es vergonzosa la posición en el campeonato. Hay que ganar la Copa Argentina”, esas fueron las palabras del vicepresidente del Xeneize hacia el plantel una vez que arribó en territorio argentino, según informó el periodista Diego Monroig.

“No da para más”, la charla entre Almirón y Riquelme

Al terminar esa conversación, más parecida a una arenga y a un reconocimiento, Almirón le pidió a Román hablar en privado y le comunicó que se iba. Inmediatamente, Riquelme quedó atónito e intentó llevarle tranquilidad para que pensara mejor la situación, ya que Boca debe jugar el miércoles contra San Lorenzo y queda un mes hasta el final de su contrato.

No obstante, la decisión del único entrenador que no consiguió ningún título con el Xeneize en la última década era indeclinable tras pronunciar una frase contundente: “Esto no da para más”.