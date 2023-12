El emotivo mensaje del 'Diablito' Echeverri a su abuela en el Mundial Sub 17

Claudio ‘Diablito’ Echeverri no fue titular este viernes en el partido que la Selección Sub 17 jugó ante Mali por el tercer puesto del Mundial de la categoría, que se juega en Indonesia debido a que no se encontraba en condiciones anímicas por el reciente fallecimiento de su abuela. Sin embargo, frente a la superioridad del rival, entró en el complemento y vivió un emotivo momento.

Porque pese a que fue suplente, el 10 de la Selección Argentina Sub 17 tuvo la oportunidad de hacerle un homenaje a su abuela recientemente fallecida. Apenas entró, el jugador de River le dio otro tono al equipo nacional, que solo a partir de su ingreso contó con opciones claras de gol y hasta logró convertir lo que era el descuento del equipo albiceleste, finalmente anulado por offside.

Tras el gol que hizo a favor del plantel argentino que subió luego a sus redes TyC Sports, se pudo ver en la celebración inicial, que el jugador tenía una remera por debajo. En el mensaje dedicado a su abuela que decía: “Te amo, Abuela”, con una foto de Echeverri junto a ella.

Vale decir que, días atrás totalmente golpeado por la noticia, el Diablito decidió expresarse en redes sociales demostrando toda la tristeza que sentía en la previa al duelo con Malí: “Todavía no lo puedo creer que te nos fuiste abuelita. Que en paz descanses“, escribió.

Tras este mensaje, el Diablito recibió el apoyo de varios protagonistas del mundo fútbol entre los que se destacan el pésame que le mandó River y la Selección Argentina mediante las redes sociales. Una noticia que golpeó a todos por el cariño que se le tiene al Diablito.