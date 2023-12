Tiago, el sanjuanino que fue fichado por el club que vio nacer a Lionel Messi

La provincia de San Juan no deja de sacar nuevos talentos futbolísticos que generan una gran expectativa a futuro. Sobre el final de este 2023 otro jugador nacido en estas tierras consiguió quedar entre las filas de un club de Primera División. Esta vez se trata de Tiago, el pocitano que podrá seguir formándose nada más ni nada menos que en el Newell´s Old Boys de Lionel Messi.

Este prometedor muchacho tiene apenas 14 años pero lleva más de 10 años preparándose para una oportunidad tan importante como esta. Su amor por la redonda comenzó en su casa ubicada en la calle 18, dentro del barrio Municipal. Desde allí, desde la localidad de Carpintería, comenzó a dar los primeros pasos en este extenso y duro camino para volver futbolista profesional.

'Todo comenzó cuando era muy chico, cuando tenía unos 4 años. Un vecino del barrio armó un equipo y empecé jugando ahí, después fui al Club Carpintería. Ahí me formaron, pude hacer toda la escuelita. Siempre me brindaron mucho cariño en ese club. Después cuando llegué a las inferiores tuve la oportunidad de pasar a un equipo como Aberastain. Ahí me dieron muchas oportunidades, siempre me tuvieron fe y confiaron en mi por eso jugué por 2 años el Torneo Juvenil Cuyano', expresó.

En toda esta década dedicada al deporte, Tiago tuvo múltiples pruebas en clubes realmente importantes del fútbol nacional. Por ejemplo en instituciones destacadas como Ferrocarril Oeste o el mismo Club Atlético Independiente de Avellaneda. Lamentablemente el resultado no fue el esperado.

Simplemente no era el momento de dar ese paso, ya que la vida tiempo después le presentó una oportunidad soñada. Pudo acceder a la posibilidad de mostrarle sus cualidades a los captadores de la 'Lepra' de Rosario. Ellos quedaron impresionados con el goleador y le dieron la chance de sumarse a las divisiones formativas de este histórico club por donde pasaron Messi, Maradona, Maxi Rodríguez, entre muchos otros.

'La oportunidad surgió por Cristian Molina, que es el DT de Carpintería y que ya había pasado por Newell´s, estoy muy agradecido con él por haberme comentado sobre esta oportunidad. Gracias a eso yo ahora me voy a mudar a la provincia de Santa Fe en enero si Dios quiere y se sale todo bien', reveló.

A pesar de lo difícil que es dejar que un hijo de 14 años se mude a cientos de kilómetros, su familia lo apoyó en todo momento y no escondieron su alegría por lo que consiguió Tiago con su propio esfuerzo. 'Es muy lindo lo que él esta viviendo. Ahora nosotros estamos muy felices porque sabemos el trabajo y la responsabilidad que siempre tuvo. Estamos agradecidos', contó Fabiana, la madre del delantero.

'Mis padres y toda mi familia se emocionaron mucho por mi, por tener esta posibilidad de cumplir este sueño que tengo desde hace tanto tiempo. Ellos siempre están acompañándome, sobre todo mi papá, mi mamá y mis hermanos', contó el pocitano en ese mismo sentido.

Por último, el ahora futbolista juvenil de Newell´s Old Boys de Rosario, contó cuáles son sus mayores referentes tanto a nivel mundial como de su nuevo club y cuáles son las mayores metas que buscará alcanzar en todos los años de carrera que le quedan.

'En mi posición lo tengo como referente ahora a Julián Álvarez, pero siempre lo admiré mucho a Luis Suárez. Dentro de Newell´s admiro a dos jugadores que pasaron por ahí que son muy importantes, son Ignacio Scocco y Pablo Pérez. Mi mayor sueño sería poder jugar en Primera División y algún día llegar a jugar en la Selección Argentina. Sin dudas que algún día voy a llegar a conseguirlo', sentenció.