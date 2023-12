Palermo cruzó a Riquelme: 'Si me llama es por interés, lo conozco'

Recientemente se desarrollaron las tan sonadas elecciones en Boca Juniors, consagrando como presidente a Riquelme. En la previa a este comicio se mencionaron mucho nombres como posibles entrenadores del Xeneize. Entre ellos apareció el de Palermo, más vinculado a la oposición que perdió en el acto eleccionario. Sin embargo, ahora le consultaron qué respondería si Román le ofrece ser el DT. El 'Titán' sin pelos en la lengua respondió que si su ex compañero lo llama es porque tiene un interés detrás y no porque crea en sus capacidades para dirigir.

Estas sorpresivas y duras declaraciones las dio el director técnico de Platense en una entrevista en el medio Radio La Red. Ahí el periodista Hugo Balassone le preguntó si aceptaría un ofrecimiento del nuevo presidente azul y oro para hacerse cargo del plantel profesional.

'No creo que me llame, si lo hace es por un tema de interés pero no lo va a hacer. Voy a ser sincero, lo que yo viví en pretemporadas, concentraciones, días de levantarnos para vernos la cara y convivir por años con Román, es que me di cuenta que somos distintos. Nos respetamos dentro de la cancha y convivimos así un montón de años. Después de eso somos distintos y no conectamos, por más que queramos hacerlos por Boca porque el club está por encima de nosotros', expresó.

Luego de dar a entender que en ningún momento fueron amigos y que siempre hubo una tirantes por tener diferentes valores, Palermo le habló directamente a los 'bosteros'. El goleador aseguró que si quieren verlo en el banco de suplentes de Boca, al menos van a tener que esperar que Riquelme termine su ciclo como presidente porque de otra forma no va a suceder.

'¿Para que le voy a mentir al hincha de Boca diciendo que si? Si llega a pasar en la convivencia vamos a durar dos días o nada directamente, porque en la primera de cambio él me conoce como soy yo y yo lo conozco a él como es. Entonces no le generemos expectativa a los hinchas de Boca con algo que yo no veo posible. Hoy en día si soy sincero, tendré que esperar 4 años más para dirigir a Boca y no me importa decirlo', sentenció.

El video con las declaraciones completas: