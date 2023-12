El video de Messi que se viralizó e ilusiona a los argentinos

Con sus 36 años y aunque algunos decían que su llegada a Estados Unidos se traducía en bajar en nivel y no exigirse al máximo, Lionel Messi no entiende ese lenguaje y se mostró entrenando previo al comienzo de la pretemporada con el Inter Miami pautada para principios de enero de 2024.

Después de tomarse unos días libres para disfrutar de su familia, el capitán de la Selección Argentina comenzó a entrenar y optimizar su mejor versión para llegar a punto desde lo físico a la temporada que viene, la cual estará cargada de compromisos tanto a nivel clubes como con el seleccionado argentino con la Copa América 2024 en el horizonte.

Al respecto su esposa, Antonela Rocuzzo subió un video a las redes, donde se puede ver al crack entrenando en un gimnasio en Miami pensando en el próximo enero donde comenzará la pretemporada con el equipo de Gerardo Martino.

Por otro lado, el campeón del mundo, está concentrado en jugar la Copa América en junio de 2024,en Estados Unidos. Sin embargo, el capitán del seleccionado argentino, no descarta por completo jugar con Argentina en el Mundial de 2026, según lo dijo en el documental de ESPN/Star+ "Campeones, un año después.

"Mientras me sienta bien y pueda seguir aportando cosas, voy a (seguir jugando con Argentina). Lo único que pienso hoy es llegar a la Copa América y poder jugarla", afirmó.

Y añadió: "El tiempo dirá si estoy o no en el próximo Mundial, pero es una realidad que tendré una edad que normalmente no da para jugarlo. Siempre intentaré competir al máximo y soy el primero en saber cuándo puedo estar a ese nivel y cuándo no".

Messi inspiró a Argentina a alcanzar la gloria en la Copa del Mundo de 2022 en su quinto intento, ganando en el camino el Balón de Oro al mejor jugador del torneo y anotando dos goles en la final contra Francia. Ese triunfo, junto con un trofeo de la Copa América 2021, se produjo después de que la gloria internacional hubiera eludido a Argentina y Messi durante años, ya que perdieron tres finales importantes seguidas: la Copa del Mundo 2014, la Copa 2015 y la Copa 2016.