Tevez busca un central, un volante y dos delanteros para reforzar Independiente

El técnico de Independiente, Carlos Tevez, ya piensa en el armado del plantel de cara a la temporada 2024. Si bien aún no renovó su contrato con el club, ya le comunicó a los dirigencias cuales son los puestos a reforzar deslizando algunos nombres propios.

Para Tevez, el primer puesto a reforzar es el del defensor central, y por eso desea contar con Carlos Izquierdoz, un viejo conocido del entrenador porque compartieron plantel en Boca y existe la posibilidad de que pegue la vuelta al país. De hecho, en el mercado anterior, cuando el Apache ya estaba en la institución, había manifestado sus ganas de contar con el ex Lanús.

La situación ahora es diferente porque al Cali le quedan solo seis meses de contrato y, si bien cuando juega suele ser capitán del equipo, en los últimos partidos alternó entre titularidades y suplencias, por lo que su salida parece más factible que a mitad de año.

El Apache también pretende reforzar la delantera del Rojo, y es por eso que baraja dos opciones en el ataque: Adrián Martínez, de Instituto, y Gabriel Ávalos, de Argentinos Juniors. El goleador de la Gloria en este año queda libre en diciembre, pero tenía un preacuerdo con un club de Arabia Saudita para jugar allí en 2024, por lo que en Independiente esperan a que esa oferta no prospere para contratarlo, ya que sería imposible igualar el salario del club árabe.

En lo que respecta a Ávalos, tanto Tevez como la CD de Independiente saben que será muy difícil de desvincularlo del Bicho de La Paternal, club con el que tiene contrato hasta diciembre del año que viene, pero harán el intento por uno de los mejores en su puesto en el fútbol argentino.

Por último, el DT de Independiente también aguarda por la llegada de un mediocampista, ya que hay varios jugadores del plantel actual en ese puesto que no continuarán el año que viene. En este caso, Tevez no dio ningún nombre en particular pero sí avisó que espera una cara nueva en la mitad de la cancha.