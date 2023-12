Ardente, la leyenda verdinegra dijo adiós al fútbol

Desde su llegada en 2011 hasta el último día en el club en 2020, Luis Ardente fue el primero en llegar y el último en irse del entrenamiento. Siempre el ejemplo a sus compañeros, sobre todo a los más jóvenes y sobre todo cuando desde que le tocó ser capitán. Este miércoles 6 de diciembre, el arquero con más presencias en la historia de San Martín anunció su retiro como futbolista profesional.

El ahora ex futbolista decidió poner punto final a extensa carrera de 22 años en el verde césped. Tras defender los tres palos Tigre, San Telmo, San Martín, Estudiantes de Río Cuarto, Boca Unidos, una segunda etapa en San Telmo y Cañuelas (último club), el nacido en San Isidro, Buenos Aires, cerró el arco.

A minutos de haberlo anunciado en su cuenta de Instagram, en conversación con Diario 13, Ardente expresó: 'La sensación es rara, la verdad que rara, pero bueno, después de tantos años creo que llegó el punto final de mi carrera como futbolista, así que triste porque dejo algo que tanto anhele de chiquito. Después de 22 años he tomado la decisión porque tuve la chance de disfrutar los 22 años asique muy lindo'.

Al consultarle sobre las razones que lo llevaron a tomar la decisión de colgar los botines, el ex San Martín manifestó: 'Creo que el jugador de fútbol va dándose cuenta. Uno siempre decide jugar al fútbol, quiere dar lo mejor, pero llegó el momento en el que no hay motivaciones, no hay fuerza mental, fuerza física, entonces creo que cuando uno ya está decidido toma esta decisión'.

De 'San Juan es mi casa' al amor del hincha verdinegro

'San Juan para mí fue todo. Me tocó llegar en el 2011 y no me fui hasta el 2020 así que ahí viví mi mejor etapa como jugador fútbol, pude desplegarme como yo quería, se pudieron dar muy buenos resultados y otros no tan buenos, pero siempre en San Juan me recibieron con los brazos abiertos y por ese motivo fueron tantos años.

En San Juan vivimos 9 años hermosos con la ciudad, con la gente de San Martín, y con familia sanjuanina. Es mi casa, es una provincia que yo quiero mucho, que deseo el día de mañana vivir ahí, pero bueno yo estoy agradecido porque soy un afortunado por haber estado tantos años en ese club y que la gente me demuestre tanto cariño día a día', precisó el ex arquero.

Ardente remarcó que una de las cosas que más marcaron fuego en su amor por el Verdinegro, es el trato diario con los hinchas y la institución para con él. 'En todos los clubes que tuve me respetaron, me valoraron, pero que decir del pueblo Verdinegro. Es hermoso recibir tanto cariño, y estoy atesorando recuerdos tan hermosos como el 2014, ganarle a Boca, ganarle a River, creo que son cosas muy lindas que siempre van a quedar en el recuerdo', expresó.