Sale 'Chiqui' Tapia y entra Usain Bolt: no, no es un meme, fue real

El partido de Leyendas de la CONMEBOL se desarrolló en horas de la noche del pasado martes, repleto de importantes personalidades vinculadas al fútbol. Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de estrellas, hubo un momento puntual que hizo estallar de la risa a los argentinos. Se trata del momento en que 'Chiqui' Tapia, que arrancó de titular el partido, salió de la cancha para que ingrese nada más ni nada menos que el histórico Usain Bolt.

El encuentro enfrentaba a dos equipos de fantasía. Se trataba de 'Tango', donde estaba convocado el sanjuanino, y de 'Samba'. El primer conjunto mencionado vestía una camiseta de color blanco y era dirigido por Roberto Trotta que eligió al presidente de AFA para que salte a la cancha desde el arranque.

Sin embargo, el ex presidente de Barracas Central no pudo mostrar todos sus dotes futbolísticos, ya que tuvo que ser reemplazado apenas a los 7 minutos por una dolencia física. Tapia aseguró que desde hace un mes y medio sufre de una fascitis plantar, por lo que no pudo aguantar más sobre el verde césped. No obstante, esto generó el momento más viral de toda la noche, quien lo relevó fue el velocista jamaiquino Usain Bolt.

El 'Chiqui' dejó la cancha portando la 10 en su espalda, mientras que el atleta utilizó el dorsal 9.58, haciendo referencia a su récord mundial en los 100 metros llanos. El partido contó con la presencia de figuras como Sergio Aguero; Maximiliano Rodriguez; Oscar Ustari; Leonardo Ponzio; Javier Zanetti. Ezequiel Lavezzi.

Quienes se llevaron todos los flashes fueron Gonzalo Higuaín, que anotó los dos goles que le dieron la victoria a Tango, y Ronaldinho que marcó el único tanto que reflejó en el marcador Samba.