¿Técnico o director deportivo?, las posibilidades que baraja Ardente tras anunciar su retiro

Este miércoles 6 de diciembre, a un día de que se cumplan 9 años del ascenso de San Martin en 2014, Luis Ardente anunció su retiro del fútbol profesional. La noticia caló hondo en el corazón de los verdinegros, quienes de igual manera esperan a que regrese a trabajar en el club de Concepción.

Sobre su futuro, el ex Tigre contó que le gustaría muchísimo ser técnico, aunque, por otro lado, deslizó la posibilidad de ser director deportivo. Hay que recordar que el ídolo verdinegro se recibió como técnico hace 6 meses, y que hace poco también lo hizo como director deportivo. ‘Son cargos similares’, indicó.

'Quiero seguir ligado al fútbol porque es mi pasión', manifestó Ardente. Luego analizó: ‘Siempre pensando y analizando que posibilidades hay para el día de mañana que ya es ahora, entonces a partir de ahora pensaremos que posibilidades hay para seguir aportando del otro lado en el fútbol', sostuvo el ex arquero de San Martín.

'Son puestos muy similares, pero creo que como técnico me apasiona también, pero director deportivo es un rol muy lindo, un cargo que tiene más exigencia, pero también es más algo para lo que me siento capacitado, por lo que, iré por el camino donde me siente útil y pueda aportar de mi', precisó el ídolo verdinegro.

Sobre que estilo de juego les propondría a sus jugadores, Ardente contó que se inclinaría por el pragmatismo. Es decir, que se adaptaría a la historia e idiosincrasia del club en donde este. 'Hay que ver las variantes del club de la institución, de mis pasos por San Martín, Tigre y San Telmo conozco como juegan y sus realidades. Es que eso también hay que tenerlo en cuenta, si pelea por ascender, por ser campeón o por entrar al reducido’, manifestó.

La siempre latente posibilidad de que vuelva a San Martín

Este medio le preguntó a Ardente, si lo llamaron desde San Martín para volver a trabajar en el club. El ex capitán verdinegro contó que todavía no se comunicaron con él por el tema de su retiro.

‘Siempre pensamos con la familia de poder vivir en San Juan, y obviamente siempre y cuando tenga yo la posibilidad de trabajar. Ahora hay que buscar que oportunidades de trabajo hay en el club argentino, ahora hay que ver las posibilidades que hay fuera de la cancha, pero sí, siempre está la posibilidad de volver a vivir en San Juan', manifestó.