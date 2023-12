Ardente y el recuerdo del 3° ascenso en su aniversario

Cada ascenso para los hinchas del San Martín sanjuanino es una parte de la rica historia del club y del deporte sanjuanino. Y si hay una persona que representa al club y a los hinchas es el exarquero Luis Ardente, quien ayer anunció su retiro y hoy en Tarde 13 rememoró todo lo que dejó aquel tercer ascenso conseguido por el equipo de Concepción, un día como hoy pero en 2014.

El exarquero que ayer anunció su retiro recordó aquel equipo que comandó técnicamente Forestello y dijo que tenían ‘los mejores jugadores’, algo que fue clave para conseguir el ascenso.

‘Creo que ese plantel a mí me marcó mucho. No sé si saben pero estábamos divididos, no era un plantel unido pero entrabamos a la cancha y nos destacábamos para dar el cien por ciento por San Martín, creo que bien merecido fue ese ascenso. Lo más importante fue que pudimos lograr el objetivo’, dijo Ardente.

Sobre otro aspecto vinculado a San Martín, Ardente contó que ‘nunca pensé que me iba a ir de San Martín, pero no fue así y busqué otros lugares. En la última etapa no tuve un buen rendimiento y fue difícil tomar la decisión. La estamos asimilando de a poco’.

‘Va a ser siempre de por vida mi lugar en el fútbol, San Martín. Me recibieron con los brazos abiertos en un momento donde no estaba jugando. Luego fueron 9 años en San Juan y fue muy lindo. Toda la gente de San Juan me mandó un mensaje por mi retiro y fue un reconocimiento muy lindo’, concluyó sobre su retiro y el cariño recíproco que existe entre él, San Martín y los hinchas verdinegros.