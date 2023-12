Irusta y Cherquis Bialo revelaron a Diario 13 los secretos del histórico Ali VS Ringo

En 1970, Argentina vivió uno de los combates boxísticos más recordados de toda su historia. Quizás no se definiía el título más importante, pero dentro del cuadrilátero chocaban dos figuras de talla mundial. De un lado el múlticampeón y siempre polémico, Muhammad Ali. En la otra esquina, el carismático y querido 'Ringo' Bonavena. Este 7 de diciembre, con la excusa de este 53er aniversario, Diario 13 se contactó con dos de los periodistas que más saben de boxeo. Se trata del gran Carlos Irusta y del laureado 'Cherquis' Bialo, quienes contaron todos los secretos detrás de esta velada.

Estos dos reconocidos comunicadores, con más de 60 años de experiencia en sus espaldas, vivieron en primera persona este choque de gigantes. Los dos eran muy cercanos a Bonavena, por lo que viajaron al Madison Square Garden no sólo para cumplir con sus funciones, sino también para mostrarle su apoyo al púgil argentino, Debido a esto su testimonio es sumamente valioso y certero.

Fue un choque entre dos polémicos 'faranduleros'

'Bonavena era un boxeador de enorme popularidad, una mezcla de personajes del Jet Set pero con el boxeo. Él era comediante y también había cantado. Gabó un disco insoportable llamado 'Pío, Pio, Pa' con el que había vendido millones. Estaba todos los días en diferentes canales de televisión, era tapa de diarios y de revistas deportivas. A su vez actuaba en teatro de revista. Tenía su propio programa de TV los domingos que era ‘Los ravioles de Doña Minga’, su mamá. Era símbolo de Huracán, iba a todos los partidos y tenía cantos de hinchada. Esa tremenda figura iba a pelear con el luchador sancionado que resultaba ser el mejor del mundo', contextualizó Bialo.

En el caso del combatiente nacido en Louisville, Kentucky, también vivía en boca de todos pero por otros motivos. Él se metía en temas sumamente delicados en los que no era habitual que un deportista se involucre. Por ejemplo, siempre peleó contra el racismo y trató de ayudar a que se aprueben múltiples legislaciones en favor de los más necesitados.

Sobre Muhamad, Cherquis comentó lo siguiente a este medio: 'Ali era un poco lo que Maradona sería años después, un deportista que ponía voz a luchas sociales. Luchaba por igualdad racial, social, el tratamiento de leyes que cobijaran a los más pobres. Su discurso para negarse a ser soldado fue conmovedor. En plena guerra con Vietnam. la explicación que le dio al pueblo y que trascendió al mundo fue: ‘No tengo nada contra el pueblo vietnamita porque ningún vietnamita intentó violar a mi madre, abusar a mi hermana, poner de rodillas a mi padre o explotar a mis hermanos. No voy a tomar un arma para matar gente que no me hizo nada’. En Estados Unidos fue una revolución, fue un quilombo importante'.

¿Cómo llegaban los dos púgiles a esta importantísima veldada?

El preparador que tuvo Oscar Bonavena para esa cita histórica, fue nada más ni nada menos que Gil Clancy. Carlos Irusta pudo tener una charla privada con él después de la velada y todavía recuerda con lujo de detalles lo que le dijo aquella noche.

'Bonavena llegó muy bien entrenado a la pelea. Estuvo trabajando con Gil Clancy, histórico entrenador y mánager de Emile Griffith y Rodrigo Valdés. Alguna vez estuve con él en Estados Unidos y me dijo que a pesar de la fama que tenía Ringo de que era loco y que hacía lo que quería, con él se portó siempre muy bien, como un profesional. Después se sumaron los Rago, que eran los técnicos reales de él. Era muy difícil pensar en una victoria, salvo porque entre pesos pesados puede pasar cualquier cosa. Bonavena podía llegar a meter una mano, pero Ali tenía mandíbula de hierro', rememoró.

Por el contrario, el ex Cassius Clay, vivía una situación completamente distinta. Venía de haber vendido su licencia para boxear profesionalmente, hacía 3 años atrás. Él tomó esta decisión justamente por haberse negado a participar del conlifcto bélico entre Estados Unidos y Vietnam. Sin embargo, ya tenía la decisión tomada de volver al ring, su segundo hogar.

'Confiaba en que su mánager habría de seleccionar cuidadosamente los rivales que lo fueran conduciendo hacia una pelea por el campeonato del mundo con quien era el campeón entonces, Joe Frazier. Ringo ya había peleado dos veces con Frazier y había perdido. Una estuvo a punto de ganarle por knockout técnico. La primera en el viejísimo Madison Square Garden y la segunda el 10 de diciembre de 1968 en Filadelfia. Ali quería recuperar el título que le habían quitado', contó Cherquis.

Frazier tenía el título mundial que había dejado vacante Ali ya que cuando fue sancionado, se hizo una selección entre los 6 mejores pesos pesados del mundo. Ahí estuvo Bonavena que ganó la primera pelea con Karl Mildenberger y perdió la segunda con Jimmy Ellis, que era el sparring preferido de Muhammad Ali. Luego Frazier le ganó a Jimmy Ellis y se eirigió como el campeón.

'Después de 3 años de inactividad y de haber caído en quebranto económico, se convirtió al Islám. Tenía una gran influencia religiosa de ministros de la iglesia musulmana que pasaron a ser su grupo más directo y de mayor influencia en sus decisiones. Todo había que hablarlo con Erbihad Muhammad, que era se mánager principal, su consejero de vida y también de los negocios. Un gran porcentaje de lo que producía Ali, iría definitivamente a la causa musulmana', completó Ernesto Bialo.

¿Los argentinos le dieron importancia a esta pelea?

'El pueblo argentino lo tomó al combate de una manera muy especial. Bonavena no solamente lo había promovido mucho, sino que ya de por sí era una persona muy popular en Argentina. Además, en esa época el boxeo era muchísimo más popular que ahora. No puedo decir que se paralizó el país porque fue de noche, pero sí, seguramente nadie faltó frente al televisor. De hecho, hicieron un rating extraordinario (79.3 puntos) que solamente fue superado por el Argentina - Italia del Mundial de 1990. Superó el rating de la llegada del hombre a la Luna', reveló Irusta sobre la popularidad que tuvo el evento.

'Esa pelea la cubrí como comentarista de la única transmisión que hubo en el Madison Square Garden. La hicimos por Radio Rivadavia. El relator fue Osvaldo Caffarelli y el locutor comercial Cacho Fontana. Viajé antes porque estaba muy relacionado con Bonavena y él necesitaba mucho apoyo.Tito Lectoure que era el promotor del Luna Park, el Dr. Paradino que era su médico personal, un amigo llamado Norberto Bianchi, su rincón, los hermanos Juan y Bautista Rago que eran sus profes de Huracán, viajamos mucho antes y estuvimos acompañándolo en la concentración del Hotel Statler Hilton, que estaba frente al Madison', relató el columnista de C5N.

¿Bonavena y su equipo plantearon bien la pelea?

'Ringo se dio cuenta que podía hacerle daño a Ali después del cuarto o quinto round. Me parece que lo superó la imagen de Ali, cosa que no es ningún reproche. Él hizo lo que pudo porque tenía pies planos, era mucho más bajo que Ali, era mucho más lento que, no tenía la pegada como para noquearlo porque a Ali prácticamente no lo noqueó a nadie. Cuando metió un par de manos que a Ali parecieron dolerle, ya era medio tarde, ya Ali estaba arriba en las tarjetas, hizo lo que pudo', opinó Irusta.

'Muchos dicen que en el último round salió a guapear, yo creo que salió a hacer el round y nada más, pero se encuentra con la mano de Ali. Después de la primera mano, que la tira casi por reflejo y lo voltea, todo lo demás fue triste porque en realidad el árbitro lo dejó a Ali venirse encima de Bonavena cuando casi estaba todavía en el suelo. No lo mandó a la esquina neutral, entonces no le dio tiempo ni siquiera a pararse y volvió a tirarlo dos veces. Ya estaba a merced de un gran boxeador como como Ali. Ringo sabía que lo único que podía hacer era terminar de pie y lamentablemente no pudo', concluyó.