Vuelve a rodar la caprichosa: así se juega la 1ra fecha del torneo local

En medio de los festejos por los 102 años de la Liga Sanjuanina de Fútbol, se definió que el comienzo del Torneo de Invierno sea este próximo fin de semana. En la temporada 2023 los encuentros de 4ta División se jugarán a partir de las 15 y los de 1ra a las 17:30.

La espera llegará a su fin el sábado 4 de febrero cuando comenzarán a rodar las ilusiones con tres partidos. En la cancha de Marquesado, el local recibirá a Unión de Villa Krause, Peñarol será local de Colón Junior y Juventud Zondina chocará contra Carpintería.

La fecha continuará el domingo con los encuentros entre Juventud Unida vs Recabarren, mientras que Sportivo Desamparados visitará a 9 de Julio. Además se dará una nueva edición del clásico más añejo de la provincia, Alianza vs San Martín en Santa Lucía.

Por su parte, Trinidad jugará de local ante Rivadavia y Del Bono se medirá ante el elenco de Alto de Sierra, López Peláez. El lunes, Aberastaín será local de Villa Obrera y el miércoles 8 se completará la acción entre San Lorenzo y Atenas de Pocito en Ullum.

El formato del campeonato no se modifica. Los 8 mejores de la ronda regular jugarán los play off para conocer al campeón. Los 4tos de final se conformarán de la siguiente manera: el 1ro vs el 8vo, el 2do vs el 7mo, el 3ro vs el 6to y el 4to vs el 5to.