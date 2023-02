Vidal hará rugir su Falcon en el TC Cuyano: ¿cuánta plata invertirá por fecha?

No caben dudas de que la provincia de San Juan esta repleta de fanáticos del automovilismo. Debido a esto el TC Cuyano tiene miles y miles de adeptos que esperan con gran expectativa el comienzo de una nueva temporada. En ese sentido, uno de los encargados de representar la bandera sanjuanina será Ernesto Vidal con su Ford Falcon. El mismo deberá realizar una enorme erogación de dinero para poder estar presente.

El propio Vidal habló con Diario 13 para contar cuáles son sus sensaciones al haber podido asegurarse una nueva participación en el Zonal Cuyano. Luego de mucho esfuerzo pudo lograrlo y para este nuevo campeonato decidió cambiar el equipo que se encargará de mantener en las mejores condiciones sus vehículo.

'Ya esta confirmada mi participación en el TC Cuyano, que empieza sobre el 19 de marzo con la primera fecha. En principio van a haber 2 fechas en San Juan. Estoy con mucha ilusión, hemos cambiado de equipo. El año pasado me atendió la gente de Gerardi con toda la buena predisposición porque los conozco de toda la vida, pero al tener tanto trabajo decidí cambiarme al Paloma Racing para que me puedan atender el auto como mi presencia merece por una cuestión de presupuesto', contó.

Para poder cumplir este sueño Vidal tuvo que moverse durante meses para poder conseguir patrocinadores que colaboren con él. El costo de competición es demasiado alto como para poder costearlo por sus propios medios, por lo que tuvo que apelar a la confianza de diversos amigos que le ha dado el automovilismo, para poder mantenerse en la pista el mayor tiempo posible.

'La idea es participar todas las fechas, estoy terminando de armar el presupuesto. Estoy tocando puertas de casas amigas para que me puedan dar una mano. El costo de participación es variable, mientras más plata puedas aportar la performance es mejor. Ahí justamente entra la atención en pista y el cambio de elementos que en este tipo de autos son todos repuestos importados, muy pocos nacionales por lo que se pagan en dólares. El presupuesto hoy en día para una carrera del Zonal Cuyano sin tener ningún toque ni nada, con el auto sano, esta entre los 500.000 y 550.000 por fecha', aseguró.

Una de las claves que le permitirá hacer rugir nuevamente a su Ford Falcon, es que consiguió alquilar su máquina a un piloto nacido en Córdoba. El mismo utilizará el vehículo de Ernesto para participar del TC Puntano, lo que le ayudará a cubrir un considerable porcentaje de los gastos que realizará para representar a San Juan en el Cuyano. Emanuel Flores usará el Falcon de Vidal en el Puntano

'Como ahora he confirmado la participación de un piloto de Córdoba para que corra en el Puntano de San Luis, eso me va a ayudar mucho a solventar los costos de la participación mía en el TC. El orden de prioridades a veces hay que dejarlo de lado. Con esta ayuda económica que tengo al alquilar el auto eso me va a ayudar en un 30% más o menos de lo que puede ser el presupuesto general para mi participación en el TC', sentenció.