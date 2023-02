El karate tiene nombre y futuro en San Juan

En la actualidad, el nombre de Mía Escárate, está asociado al karate sanjuanino. Es que es una de las luchadoras con más proyección que tiene la provincia. La joven, de tan solo 15 años ya dejó bien parado a San Juan ganando la medalla de oro en los Juegos Evita, y siendo convocada a la Selección Argentina de Karate, donde entrenó unos días en el CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), en su sede en Buenos Aires.

Es por ello, que Canal 13 la invitó a los estudios para hablar con ella. Para conocer porque se enamoró del karate, y a donde espera que la lleve su naciente carrera. Mía, un poco tímida al principio contó cómo fueron esos días en Buenos Aires, compartiendo técnicas con peleadores y peleadoras de todo el país.

La joven karateca se enamoró del karate desde muy joven, y no hace mucho. Fue en 2021, en plena pandemia, cuando junto con su hermana empezó a practicar la disciplina. ‘Cuando empecé lo que más me gustó fueron las charlas que hacían, o cuando terminábamos los entrenamientos empezaban a hablar de la historia del karate y me emocionó y encantó eso. Además de las amistades. Por eso le metí pilas y pude llegar a ganar la medalla de oro en los Juegos Evita y la convocatoria en el CENARD’, contó a Canal 13.

Su más reciente logro, fue haber sido convocada para entrenar en el CENARD. Allí, entrenó desde el 28 de enero hasta el 1 de febrero. Sobre su experiencia en el lugar de alto rendimiento deportivo contó: ‘Fue maravilloso, ya que no tenía algunos conocimientos de técnicas, por lo que fue algo nuevo, algo increíble’, contó la joven luchadora. Es que si bien confesó que está expectante a que la llamen nuevamente, sabe que debe trabajar duro para poder lograrlo, puesto que el potencial está demostrado que lo tiene. ‘Quiero viajar a torneos para que me conozca. En otros países y provincias, porque quiero que sepan de que soy capaz’, aseguró.

Mía detalló que, en su breve estadía en el CENARD, se encontró con muchas diferencias en cuanto a técnicas mejores definidas. Sobre todo, del representante de Chubut. ‘Creo que tengo que mejorar mucho mis técnicas’

En cuanto a lo que espera que le depare su carrera como karateca, la joven precisó: 'Yo me veo en la Selección Argentina. Yo me creo capaz de entrar, y de participar en torneos en otros países. Poder hacer Panamericanos, Sudamericanos. Yo me veo en cinco años así, porque creo que soy capaz'.

Mía ganó la medalla de oro en categoría de menos de 54 kg en los Juegos Evita del 2022. De esta manera, sumó un logro más para el deporte sanjuanino de proyección. Los conocedores de la disciplina en la provincia aseguraron que fue todo un logro pues ni siquiera figuraba en el ranking, teniendo en cuenta que tenía poca experiencia (cinturón amarillo) y, sin embargo, para ganar esa medalla debió vencer a chicas que estaban rankeadas y de mayor experiencia. Hubo torneos donde también se quedó con el título, ganando en Córdoba.

También obtuvo el primer puesto en el torneo sanjuanino. Esos fueron los resultados que le consiguieron la invitación de la Federación Argentina para entrenar con la Selección Nacional en el CENARD.

Mía no se olvida de sus orígenes en la disciplina. Porque además sigue formando parte de sus día a día en su crecimiento en la disciplina. Es por eso, que aprovechó la entrevista con Canal 13 para agradecer a su Dojo PASAI DO, y en especial a su sensei Jorge Luis Videla. 'Por sus entrenamientos logré que me convocaran al CENARD para entrenar, ganar la medalla de oro de los Juegos Evita', cerró.