San Juan Juega, el revolucionario programa de deportes en la provincia

En el marco del 75° aniversario de los Juegos Evita, desde San Juan se pensó en una iniciativa para promocionar y hacer crecer aún más el deporte en la Provincia. El programa San Juan Juega brinda la oportunidad de que jóvenes y adultos que no tenían la posibilidad de realizar actividad física, se sumen a diferentes iniciativas propuestas desde la Secretaría de Deportes.

La idea con el San Juan Juega es que todos los programas de Deportes puedan sumarse a estas actividades. En este caso se creó la categoría Sub 12, la cual no está incluida en los juegos evita, para que chicos de hasta 12 años puedan competir en los distintos deportes, en especial futbol y hockey sobre césped. Claro está que será en carácter participativo.

Es decir que no viajarán al nacional (etapa final de los juegos), o si lo hacen no podrán aspirar a lograr una medalla o lo harán como deportes invitados (caso hockey sobre patines). Este último no forma parte de la grilla de Nación. El objetivo de los responsables de esta competencia a nivel provincial, es que chicos que pertenecen a Escuelas de Iniciación Deportiva o Líderes Barriales puedan anotarse para participar en las pruebas juveniles.

En el caso de las personas adultas, pueden estar presentes personas de 50 años en adelante, a través de los programas Comunidad en Movimiento o Club de Adulto Mayor. Hasta el momento, eran incluidos solo deportistas que tenían 60 años o más. En esta propuesta se incluyen disciplinas como sapo, tejo, newcom, burako, tenis de mesa, truco, natación, ajedrez, que están dentro del San Juan Juega, pero también serán de carácter participativa.

Para ello, cuando haya apertura de inscripciones, se podrán anotar en la liga de adulto mayor a la que asisten habitualmente. De esta manera la Secretaría de Deportes, a través de sus diferentes programas, brinda más posibilidades de realizar actividades deportivas y estas ofertas amplían los grupos etarios. En breve estarán las inscripciones abiertas para participar de esta iniciativa provincial.