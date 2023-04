Entre el 17 y el 18 de abril se sabrá si San Juan será sede del Mundial Sub 20

Cada vez falta menos para que se confirmen las sedes para el Mundial de Fútbol Sub 20 y la posibilidad de que San Juan sea una de ellas genera una enorme expectativa. En ese sentido el titular de la cartera deportiva local, anunció que FIFA confirmará estas ciudades entre el 17 y el 18 de abril.

Jorge Chica, secretario de Deportes, habló ante el móvil de Canal 13 en el marco de la visita de un representa de FIFA a San Juan. Acerca de esto mencionó que a más tardar el próximo martes, ya se confirmará si esta provincia cuyana será una de las seleccionadas.

'Ya han visto una sede antes de San Juan y hemos tenido un aprobado por encima, pero estamos lejos de generar comparaciones. La decisión la van a tomar entre el lunes y el martes en la Asociación del Fútbol Argentino. Visitamos Sportivo Desamparados, San Martín, Trinidad y lo que es la cancha auxiliar del Bicentenario. Esta todo en muy buenas condiciones', expresó.

Siguiendo en la misma línea, el funcionario hizo un balance de los comentarios que recibió de parte de visitante de FIFA acerca de la revisión que hicieron de la provincia. Acerca de esto mencionó que lo que hay que corregir es el estado de juego de las canchas que servirán para entrenamiento, como así también la ocupación hotelera.

'Se van satisfechos con el campo de juego del Bicentenario. En los campos de juego que van a ser de entrenamiento hay que hacer unas pequeñas mejoras en las que vamos a trabajar. A la hotelería la vamos a tener que acomodar porque hay muchos eventos en la provincia', manifestó.

Por último, Chica hizo hincapié en una cuestión no menor: el aspecto económico. Sobre esto el funcionario confirmó que San Juan prácticamente no tendrá que invertir casi nada de dinero para recibir uno de los grupos de este Mundial Sub 20.

'Los pasajes y la hotelería van por intermedio de AFA y FIFA, por eso estamos más que contentos de que estos eventos lleguen, sin que la provincia tenga que invertir ni un sólo centavo. El agradecimiento siempre a Claudio 'Chiqui' Tapia', sentenció.