FIFA, conforme con San Juan para recibir el Mundial: 'Reúne las condiciones'

San Juan se ha convertido en una de las provincias que más chances tiene de quedarse con una de las sedes del Mundial de Fútbol Sub 20. En ese contexto un representante de FIFA llegó a la jurisdicción para revisar tanto los estadios como los hoteles. En ese sentido, aseguró que se reúnen todas las condiciones necesarias.

Jaime Yarza Gonzázlez, el representante de FIFA que viajó a San Juan, habló con Canal 13 acerca del análisis que ya comenzaron a realizar. Si bien reconoció que a nivel estructural los estadios están en buenas condiciones, su opinión del césped de las canchas no fue la misma.

'Ya veníamos preparados por la información que nos había dado la AFA de que en general la infraestructura iba a estar en muy buen estado. Hemos visto un terreno de juego que ahora mismo no está bien. Los técnicos nos han dicho que necesitan seguir el proceso natural de cuidado y que dentro de 3 semanas estarán perfectos para el torneo', expresó.

Sumado a esto, otro punto negativo que advirtió este profesional, fue la capacidad hotelera que tiene la provincia. Acerca de esto mencionó que San Juan no estaría apta para recibir a más de un grupo dentro de esta Copa del Mundo. No obstante, aclaró que justamente la idea sería tener un sólo grupo por cada sede oficial que se defina para el Sub 20.

'Nos hemos encontrado los suficientes hoteles para las actividades que hay, pero lo cierto es que hay que solucionar un poquito el problema de la ocupación. Sin embargo, es una sede que reúne todas las condiciones para recibir este tipo de torneo. Sería muy complicado albergar más de un grupo. Dos grupos yo creo que no sería factible', manifestó.

Por último, Yarza González mencionó que todavía no hay una fecha establecida para comunicar las sedes definitivas para el torneo. A pesar de esto, expresó que el objetivo es que la nómina se oficialice el 17 de abril o a más tardar el martes 18 de abril.

'Una de las principales cuestiones es el apoyo del gobierno. El apoyo del Gobernador y del secretario de Deportes ha sido absoluto, con lo cual en colaboración con ellos estudiaremos todo lo que haya que hacer para que esto se desarrolle sin dificultades. Un puntaje del 1 al 10 no puedo dar, porque eso se hace en comparación con las otras sedes. Lo que puedo decir es que está aprobado, esta por encima de lo que necesitamos. Han cumplido', sentenció.