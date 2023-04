Raúl Quiroga entre los más grandes de la historia vóley mundial

Uno de los hombres que mejor representó al deporte sanjuanino en el mundo es sin lugar a dudas Raúl Quiroga. El ex opuesto de la Selección Argentina de Vóley, que gritó campeón en el 82’ y 88’, una vez más viste de orgullo al vóleibol nacional y de la provincia.

El ex jugador de Obras Sanitarias, que brilló en la provincia y a nivel mundial, fue nominado al Salón de la Fama de Vóleibol Mundial. El sanjuanino se convirtió en uno de los 16 candidatos, por lo que Canal 13 conversó con él para saber cuáles fueron sus sensaciones tras la nominación.

‘Esta nominación es un orgullo, y la evidencia de que hicimos con mis compañeros por el vóley argentino’, comenzó expresando el ex voleibolista. ‘Desde el vamos, sin ninguna duda es algo muy lindo que de alguna es un premio a lo hecho en esos años a nivel profesional’, señaló.

Quiroga contó que jugó contra algunos de los que fueron nominados junto a él. Por ejemplo, el japonés Nikoda, el coreano Kim Ho Chul y el serbio Mikovic.

‘Estar nominado junto a estos grandes jugadores es un orgullo, es una repercusión de lo que fue mi carrera. Y como sanjuanino es un orgullo, porque si empiezo a rememorar se me viene mis comienzos en Obras Sanitarias, y los momentos en los que representaba a la provincia en la Selección Argentina, y siempre lleve con orgullo de dónde vengo, por lo tanto, es un logro para todos’, manifestó el ex hombre de Obras.

Quiroga contó que en la actualidad no tiene ganas de entrenar, pero si podría dedicarse a ser dirigente. ‘El coreano, que fue nuestro maestro si ustedes quieren ser entrenadores tienen que olvidarse del haber sido jugadores, y yo eso no me lo puedo olvidar. Es que me cuesta volverme a ponerme el buzo como entrenador, estar a metros de la cancha y no adentro’, señaló.

Pese a su amor por Obras, estará atento a las finales que juegue UPCN con Ciudad

A pesar de su identifican con Obras, el ex opuesto aseguró que siempre quiere lo mejor para el vóley sanjuanino a nivel nacional e internacional. Por lo que apoyará a UPCN en las finales que jugará el Cóndor contra Ciudad.