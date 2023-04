Dos sanjuaninos fueron convocados al mundial de trail en Austria

Franco Oro y Facundo Nuñer están a punto de vivir una nueva experiencia mundialista, a menos de un año del campeonato ecuménico disputado en Tailandia, el año pasado. La buena nueva llegó desde Buenos Aires, a través de un comunicado de la Confederación Argentina de Atletismo, donde se dio a conocer la nómina de integrantes de la selección argentina que disputará el mundial de trail y montaña en Innsbruck Stubai, Austria, entre el 6 y 10 de junio.

Los atletas representantes de San Juan tuvieron una importante participación en la 8ª edición de la Champa Ultra Trail, destacándose la gran victoria del representante del Programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, Franco Oro, en la competencia más dura (68K), quedándose con el campeonato argentino, mientras, Facundo Nuñer, se ubicó en el 5° puesto en la general y 4° en el argentino, logrando, ambos, el pasaporte para integrar la selección nacional mundialista.

El más experimentado en estas lides es Franco Oro, quien irá por su quinto mundial: “Estoy muy contento con la convocatoria, entrenando muchísimo y con gran entusiasmo por mi quinto mundial. En 2017 fue Italia, 2018 España, 2019 Portugal, 2022 Tailandia y ahora el mundial de Austria. Es un orgullo, porque a través de los años he tratado de mantenerme, que es lo más difícil".

"Tengo el nivel necesario para integrar la selección. Como parte de un entrenamiento intenso que estoy realizando, voy a correr el Patagonia Run la próxima semana (12 al 15 de abril) en San Martín de Los Andes, Neuquén. Originalmente iba a correr 160 km, pero hay una veda para correr tantos km antes del mundial, por lo que correré 42 km”, dijo el campeón argentino.

Por su parte, Facundo Nuñer va por su segundo mundial, luego de lo vivido el año pasado en Tailandia: “Esta convocatoria la tomo con muy buena expectativas porque este mundial lo busqué mucho, quería ir y vivir una experiencia más con la selección argentina; son momentos que uno no se olvida y para eso hay que vivirlo, porque si no lo hacés, por más que te lo cuenten no es lo mismo".

"Esto me dio una gran motivación para entrenar ya que por ahí cuesta hacerlo con intensidad durante tanto tiempo y estas cosas motivan y ayudan a seguir en marcha y tratar de mejorar la performance, así que muy contento, cambiando la forma de entrenar, buscando cosas nuevas para mejorar al máximo. El proceso ya arrancó, pero ya estoy disfrutando esta etapa, encaminado hacia Austria 2023”, comentó Facundo.