Los deportes urbanos tendrán sus propios Juegos Evita

Los deportes urbanos son las actividades deportivas desarrolladas en las calles y en los entornos de las ciudades, aprovechando para su desarrollo los elementos y mobiliario urbano. El crecimiento y el desarrollo que están teniendo a nivel global hicieron que el Comité Olímpico Internacional los incluya dentro del programa olímpico.

Los Juegos Nacionales Evita Urbanos serán una gran posibilidad de potenciar el desarrollo de estos deportes con una mirada federal. San Juan no está exento a esa posibilidad y por eso desde la Secretaría de Deportes, a través de su dirección de Juegos Evita Provinciales y bajo su programa “San Juan Juega”, brindará la oportunidad que jóvenes se sumen a ocho disciplinas en categorías Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 18:

Ajedrez

Básquet 3x3

BMX Freestyle

Breaking

Escalada

Freestyle

Parkour

Skate

La competencia nacional o instancia final será organizada por la Secretaría de Deportes de la Nación, en la provincia de Buenos Aires, localidad de Villa Martelli, en el parque temático Tecnópolis, entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre. Allí, con la presencia de las 23 delegaciones provinciales y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alrededor de 1400 personas de todo el territorio nacional participarán de las distintas disciplinas.

Será en un ámbito propicio para estos deportes y con el objetivo de seguir desarrollando estas prácticas características de los conglomerados urbanos. En breve se confirmará la fecha del selectivo en nuestra provincia, para determinar quiénes son los clasificados a la etapa final. La única fecha confirmada de selectivo es la de skate park, que será en la "Cuidad Parque de los Deportes", entre el 21 y 28 de mayo próximo.