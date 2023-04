Mantovani, el argentino que gritó campeón en el Camp Nou frente a millones

Este 2023 algo nunca visto ocurrió en las redes. Se creó una nueva liga de fútbol 7 con un total de 12 equipos, cuyos presidentes eran de los influencers y ex jugadores. Entre ellos destacaban Ibai (13.000.000 de seguidores), Grefg (11.300.000 seguidores) o hasta el propio 'Kun' Agüero. Tras varias fechas teniendo miles de viewers en cada partido, llegó la esperada final que se disputó en el mismísimo Camp Nou. Allí levantó la copa 'El Barrio', equipo en el que jugaba el argentino Martín Mantovani, quien habló con Diario 13 para contar cómo vivió esta increíble experiencia.

La 'Kings League' fue ideada por Gerard Piqué, quien desde su retiro se mostró muy interesado en la creación de contenido, acercándose a Ibai Llanos. La misma empezó a disputarse el 1 de enero en el 'Cupra Arena', una cancha creada únicamente para esta competición. Allí jugaban equipos como '1K' del histórico Iker Casillas o 'PIO FC' de la mexicana Rivers.

Una de las particularidades que tiene esta liga, es que los equipos estaban habilitados a contactar a futbolistas profesionales que estén en activo o retirados. Por ejemplo en 'Porcinos FC', el conjunto de Ibai, jugó nada más ni nada menos que Ronaldinho. También se pudo ver a argentinos como Walter Erviti o Nicolás Pareja. Así fue como apareció la figura de Mantovani como una posibilidad para 'El Barrio'.

Ronaldinho con Ibai Llanos

'La oportunidad llegó porque ellos se pusieron en contacto conmigo. El entrenador se llama Juan Arroitas y el segundo es Joan Conté, que son los más allegados a Adri Contreras que es el Tiktoker. Juan sabía de mi porque fue periodista. Me conocía de mi etapa en el Leganés y también por mi reciente retiro del fútbol. Me llamó y al principio dije que no porque no tenía ni idea de lo que era la Kings League ni de lo que era el mundo de Twitch', expresó.

Martín, defensor que supo marcar a grandes figuras como Lionel Messi en su paso por la Liga, no estaba muy convencido de sumarse. Sin embargo, con el paso de los días fue hablando con el DT quien lo invitó a que probara un entrenamiento para comprobar si le gustaba la idea o si daba su no definitivo.

Así fue como el argentino le dio una oportunidad y quedó encantado con el profesionalismo que se maneja esta liga. Los equipos entrenan constantemente, los jugadores fueron elegidos por los clubes mediante un 'draft' al igual que la NBA y hasta cobran un sueldo mensual por prestar sus servicios.

'Sabía que era fútbol 7, más o menos la idea de fútbol la tenía pero no conocía ese mundo. Fui un día, me gustó mucho la idea la seriedad con lo que se tomaba todo, muy profesional. Me gustó, volví a repetir y así estuve semana a semana hasta que clasificamos a esos cuartos de final', manifestó.

Las fechas iban pasando y Mantonvani estaba encantado con este torneo. No sólo se reencontró con su mayor pasión, sino que el éxito que estaba teniendo la competición dejaba a todos con la boca abierta. Cada jornada tenía una media de 873.000 espectadores de todas partes del mundo sólo mediante Twitch, llegando a tener picos que superaban el millón.

'Si hay algo que sorprende de esta competición es la cantidad de gente que lo ha seguido. Creo que nadie era consciente de que íbamos a tener tanta repercusión. Estoy teniendo la posibilidad de charlar con medios españoles, colombianos, venezolanos, italianos, mexicanos, franceses. Ahí te das cuenta que la dimensión es mundial. No se si los que organizaron esto tenían en cuenta que iba a ser así, se ha salido de los papeles', reflexionó.

Los partidos iban pasando y El Barrio escalaba cada vez más en la tabla de posición, logrando meterse entre los 8 mejores. Así fue como llegaron a los Cuartos de Final donde dejaron en el camino al Ultimate Mostoles de DJ Mariio (8.800.000 de suscriptores) con un sólido 3 a 0.

Gracias a esta goleada sacaron su boleto a las semifinales de la Kings League, algo no menor debido al escenario en el que se iban a disputar. Tanto las semis como la final iban a darse en el Camp Nou, la cancha del Fútbol Club Barcelona que cuenta con una capacidad de 99,354 espectadores simultáneos

'Una de las cosas por las que elijo jugar es porque me enteré que la semifinal y la final se jugarían en el Camp Nou. Tuve una carrera muy bonita, empecé en tercera división, jugué mucho tiempo en segunda B, debuté a nivel profesional con 30 años en segunda y en primera con 32 años. Tengo tres hijos y como los tres son pequeños, sólo la mayor que tiene 9 años vivió un poquito de mi etapa en primera división. Entonces me había quedado la espinita de que ellos me vieran dentro de un campo de juego', confesó.

De esta manera tanto Martín como todos sus compañeros, habían logrado su primer objetivo, llegar a las definiciones en este estadio de relevancia mundial. Allí, lejos de ponerse nerviosos al jugar en un campo profesional ante la mirada de casi 100.000 personas en las tribunas, superaron por 4 a 3 a los 'Saiyans' de Grefg.

Con este triunfo se metieron en la tan buscada definición del torneo. La final de la Kings League que tendrían que disputar ante 'Aniquiladores', la escuadra del colombiano Juan Guarnizo (10.400.000 seguidores). Esto ya no era sólo una meta deportiva para Mantovani, sino algo que se transformaría en un recuerdo inolvidable para su vida ya que sus hijos podrían verlo levantar una copa.

'Lo que pasó en la final fue un punto aparte porque salió de todo lo que tenía pensado. Hice dos goles, fue el MVP (jugador más valioso) y salí campeón. Fue muy bonito. Pero la razón principal era que mis hijos me viesen y así fue. Mis hijos viajaron, fueron al Camp Nou, estuvieron conmigo y lo disfrutaron un montón. No se compara con otras emociones que haya vivido en el fútbol, es diferente', opinó.

Finalmente el sueño superó las expectativas del propio Martín, anotando un doblete y recibiendo el premio de mejor jugador por parte del propio Gerard Piqué ante más de 2.000.000 de espectadores. Fuera del galardón y de la experiencia única, el argentino se dio cuenta que este título fue la única victoria que realmente pudo disfrutar en plenitud.

'Disfruté muchísimo más porque al final el mundo profesional hace que estés en una caja, metes tus emociones ahí, te olvidas de lo que hay alrededor, no querés que nada te desconcentre y disfrutas muy poco. En cambio a la Kings League la disfruté en todo momento porque venía más relajado, me conocía a mi mismo. Estuve pendiente por ejemplo de los conciertos que había (Lali y Tiago PZK), de los niños, cuando la gente hacía la ola, los fuegos artificiales. Fue algo precioso', sentenció.